Nina je na zmenku s Petrom zadrževala solze: Ne morem preko sebe

Peter Benedik je na zmenku z Nino Radi pričakoval, da se bosta posvetila drug drugemu. A ga je Nina spraševala o Moniki, kar ga je jezilo. Na koncu so kandidatko skoraj premagale solze, njega pa je zanimalo, če bo odstopila.

Peter ostaja skrivnosten

Nina je dobila stavo, potem ko sta se s Petrom Benedikom pomerila ona v teku, on pa na konju. Veselila se je večerje, ki jo je obljubil junak, priložnost pa je izkoristila, da ga je povprašala o njegovi zvezi. Presenetilo jo je namreč, da je bil poročen. A Peter o tem ni želel govoriti iz vljudnosti do bivše žene.

Poljuba ni bilo, bil pa je dolg objem. FOTO: POP TV icon-expand

Monika in Nina imata enake možnosti

Ko sta se vrnila, ga je Monika prosila za pogovor na samem. Zanj je imela presenečenje, podarila mu je obesek za jelko, a je junak povedal: "Mogoče se Monika trudi preveč." Povedala mu je, da se vidi na njegovi kmetiji, in tudi on jo je videl kot partnerko, s katero bi bilo lepo, sproščeno in zabavno. A ji je tudi iskreno povedal, da imata z Nino enake možnosti. Peter: "Tudi z njo se vidim." Monika je bila vesela, da sta se pogovorila, še bolj, ko jo je objel, a je vseeno pričakovala napredek. Bolelo jo je, ker je med njo in Petra prišla tretja oseba. Monika: "Jaz mislim, da Nino zanima Peter, in priznam, da me je tega strah. Zelo." Nina: "Vem, kaj Monika čuti, ampak tudi jaz bi ga rada spoznala, in ne vidim nobene napake v tem, da mu dam priložnost."

Nina se je borila s solzami

Isti dan je Nina odpeljala Petra na kosilo, a ga je spraševala o Moniki, kar mu ni bilo všeč. Še manj, ker je vedela, da sta se z Moniko že poljubila. Bil je odkrit, da so bile med njim in Moniko iskrice, vse dokler ni prišla Nina. Bolj ga je zanimalo, kaj Nina čuti do njega. Kandidatka je priznala, da se zaradi situacije z Moniko počuti nelagodno, tako zelo, da je skoraj začela jokati. Nina: "Ne morem preko sebe. Ne vem, če bom lahko šla." Peter: "A to pomeni, da bi rada odstopila?" Na odgovor bomo morali še malo počakati.

Mirko je namigoval na ljubezen, Nataša potrebuje več časa

Bojana in Cecilia sta zjutraj zaskrbljeno ugotovili, da sta v hiši sami. Mirko in Nataša sta namreč še vedno uživala na luksuznem zmenku. Junak je po jutranjem plavanju prišel v sobo in jo je kar poljubil. Mirko: "Nataša je ena čudovita ženska, z njo se da komunicirati, lahko bi se pogovarjala celo noč." A se nista, ker je prej zaspala. Mirka je skrbelo, kaj bosta rekli drugi snubki, Natašo pa je zanimalo, če jo bo zaščitil pred njunimi morebitnimi napadi. Ni še mogla oceniti, ali bi z Mirkom lahko imela kaj več in ali bi mu lahko zaupala, saj za to potrebuje več časa. Mirko je razmišljal drugače, že na hitrem zmenku je vedel, da sta prava drug za drugega. Nataša ga je nato povprašala glede ostalih žensk, imela je občutek, da je 'lumpek', on pa jo je dražil, češ da je ljubosumna. Zatrdil je: "Ne maram razočaranj, pa tudi ne maram razočarati." Nataša pa se je spraševala, zakaj je tak moški kot je on, že toliko časa sam.

Josip je preveril, katera dama je pripravljena na romantiko

Josip je zvečer malo potipal pri svojih damah, da bi preveril, ali so pripravljene na romantiko. Josip: "Ena bi se ljubčkala, ena ne. Danes je tako." Irena ga je podpirala: "Saj je prav, da si probal, ker vedno moraš probati. Če ne, bodo ženske mislile, da si zanič." Joži je dodala, da ne sme odnehati: "Dokler migaš, moraš trenirati." Nakar je Josip presenetil z izjavo, da je Joži skoraj najboljša med vsemi: "Ona pa je razpoložena."

Josip po novem silno hvali Joži. FOTO: POP TV icon-expand