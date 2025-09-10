Nina Radi s svojim prihodom zmešala ljubezenske štrene

Peter Benedik je bil od prvega zmenka dalje naklonjen Moniki. Vse se je spremenilo, ko je v bitko za njegovo srce vstopila Nina Radi. Josip Antolić je izbral svoje dame, Irena pa je opazila, da se med njim in Nado že nekaj 'bliska'.

Prijetno presenečenje za Petra, manj prijetno za Moniko

Petra Benedika je zjutraj pričakalo Tanjino pismo: "Upam, da sta s Katjo dobro izkoristila zlato karto. Verjamem pa, da si želiš tudi družbe ostalih deklet, zato zdaj kar pot pod noge." Peter ni imel posebnih pričakovanj: "Če bo pa še kakšna iskrica preskočila, bo pa še toliko bolje." Prišla je Nina Radi, ki je zaradi udeležbe na tekmovanju v orientacijskem teku ni bilo na hitrih zmenkih. Nino poznamo iz Sanjskega moškega in Kmetije. Tako kot Peter ima tudi sama rada živali. Junak se ji zdi zelo preprost, srčen in skromen fant: "Zdi pa se mi, da v sebi skriva nekaj globljega." On je najprej opazil dolge lase, postavo, nasmeh in oči.

Nina je Petru zaupala svojo zgodbo, on pa jo je pozorno poslušal. FOTO: POP TV icon-expand

Nina je Petru zaupala, da je prebolela raka, kar je bil zanjo preporod. Zaradi te izkušnje so ji v življenju najbolj pomembni zdravje in bližnji. Peter je namignil, da imata podobno življenjsko zgodbo, a svoje ni želel deliti, ker iz njega privabi močna čustva. Peter: "Čutim, da imava z Nino zelo podobno energijo. To mi daje en tak občutek varnosti, se zelo prijetno počutim poleg nje." Monika ni bila najbolj navdušena, ko sta skupaj prišla na ranč. Katji je pred tem zaupala, da sta s Petrom imela kar nekaj telefonskih pogovorov. Peter je začutil napetost med dekleti, povedal je, da ga je Monika malce zmedla: "Ampak res malce, zaenkrat ostaja vse tako kot je. Odprte opcije." Možnost je želel dati tudi drugima dekletoma, Monika pa ni čakala, ko so se odpravili na pašnik, se je želela pogovoriti z njim. Pričakovala je vsaj kakšen objem, Peter pa tega ni želel pred drugima snubkoma, poleg tega, kot je povedal, ni deček na klic.

Mirko in Nataša se odločita, da bosta skupaj preživela noč

Nataša Masten in Mirko Kocjančič sta preživela morsko dogodivščino, potem ko je junaku le uspelo zagnati motor na svoji barki. Njemu je ugajalo, ker se je zaradi strahu malo bolj stisnila k njemu, ona pa se je zaradi Mirkovih pozornosti, sadja in penine, le sprostila. Všeč ji je bilo, ker je Mirko kavalir in zelo pozoren ter šarmanten moški. Nataša: "Mislim, da takega si vsaka želi imeti doma." V njegovi družbi je uživala, saj je bil zelo komunikativen, vesel in nasmejan. Mirku pa je bilo všeč, ker je lepo dišala in se je lepo nasmejala. Tanja jima je dala možnost, da zmenek podaljšata in skupaj preživita tudi noč. Mirka je skrbelo samo to, kaj bosta rekli drugi snubki, a si je želel ostati z Natašo. Od večera je pričakoval še kaj lepega v nadvse romantičnem ambientu.

Josip izbere svoje dame, med njim in Nado se že 'bliska'