Nina razočarala Petra: Ni mi spodneslo tal pod nogami

Razočaranje za Petra

Nina Radi in Peter Benedik sta se po zabavi na Oktoberfestu lotila resnega pogovora. Peter je bil optimističen: "Mislim, da sem Nini vsaj malo všeč. Je upanje, zagotovo." Ko ga je pohvalila, da je bil sproščen, je izjavil: "Marsikaj se da, če imaš pravo osebo zraven." Nina pa je zajokala in mu povedala, da še ni spoznala osebe, ki bi se ji lahko tako odprla, kot se je njemu. Dala mu je vedeti, da se lahko vedno zanese nanjo. A ko je povedal, da je v njej prepoznal sorodno dušo, jo je zabolelo. Nina: "Kot da mu bom na nek način s tem, kar mu bom povedala, kar mu želim povedati, zarila nož v srce."

Petra je v nadaljevanju res čakalo veliko razočaranje. Nina: "Zdaj, če sem iskrena, metuljčkov z moje strani ni bilo. Ni mi spodneslo tal pod nogami." Bala se je, da se to ne bi zgodilo niti v prihodnje. Peter je izjavil, da kljub temu 'upa na več', nato pa dodal: "Želel sem si res najti svojo partnerico. V Nini sem to videl, priznam. Ampak tako kot smo rekli, nikoli ne veš, kaj bo." Napovedal je, da se bo po koncu snemanja posvetil sebi: "Potem pa gremo naprej."

Pablo in Maja preizkušata meje

Pablo Alejandro Gelb je Majo Vozlič presenetil z vožnjo v prelepi kočiji. Med potepom po Dunaju ji je na lice pritisnil poljubček, saj ga je zanimala njena reakcija. Pojasnil je, da gre za prijateljsko gesto, a je tudi razkril, da je ponoči spal tako, kot je prišel na svet. Pablo: "Ona pa oblečena, kot da je v Sibiriji. Priložnost je bila. Zamujena ali ne, se ne ve." Maja pa se je spraševala, ali bi se sploh lahko ujela, saj je Pablo umirjen in na realnih tleh, ona pa med oblaki. A Pablo je želel nadaljevati s spoznavanjem in obljubil ji je, da jo bo prišel obiskat, čeprav ju ločuje velika razdalja.

Poljubček FOTO: POP TV icon-expand

Pašteta za divo

Manuela Fittkau je uživala v bazenu, Dušan Petrič pa se je preizkusil v vlogi njenega stilista. Izkazati se je moral tudi kot kavalir. Ko ga je prosila, naj ji prinese brisačo, pa tega ni storil ravno dobre volje. Dušan: "Komaj sem legel, je že brisača. Ko bi lahko tista dva metra prišla, pa brisačo vzela, pa bi bilo rešeno." Manuela je ocenila: "En majhen korak mu še manjka, da bi bil tisti pravi kavalir, gospod na mestu." Ko mu je razložila, da jo ob prihodu iz bazena zebe, je pojasnil: "To je meni res nekaj novega, kot da bi prišel z drugega planeta. Tega nisem vajen niti pod točko razno." Namesto zmenka sredi arene je dobila zmenek na plaži s kruhom in pašteto na jedilniku. Njegova poteza se ji ni zdela romantična, on pa jo je kljub temu pohvalil kot simpatično žensko s toplim in dobrim srcem.

Sonja se je umikala Brankovim ljubezenskim puščicam

Sonja Hojnik in Branko Cvek sta uživala na barki. Sonji se je izbranec zdel kot morski volk, on pa je tuhtal, kako zelo se trudi zanjo že od jutra. Branko: "Najprej ena akcija, druga akcija, tako da naredim mogoče še eno do dve, in ni vrag, da ne bi bila moja." Pika na i je bila romantična večerja v prelepem ambientu in Sonja je Branka pohvalila kot kavalirja, spraševala se je, zakaj so ga druge dame odslovile. Sonja: "Mogoče so ga odslovile prehitro, pa on tega ni mogel narediti." A vse to ni bilo dovolj, Branko je opazil, da se Sonja odmika, ko v njeno srce meče ljubezenske puščice. Pojasnila je, da le potrebuje več časa, pohvalila pa ga je, ker jo je vsak dan nasmejal in ji povedal kaj lepega, da je pozabila na težke čase. V njej je prebudil veselje do življenja, mladost, radost in razigranost.

Na prijateljstvo in smeh! FOTO: POP TV icon-expand

'Ljubezen je v zraku'

Na morju sta uživala tudi Josip Antolić in Katica Šermek. Njemu je bilo všeč, ker sta bila končno sama. Katica: "Najin odnos je zdaj kar bolj odprt, bolj ljubeč, bolj razumevajoč." Josip je priznal: "Saj sem se zaljubil vanjo, saj nimaš kaj. Saj je zadnji čas, da nekaj najdem, da ne bom sam." Katica: "Moji občutki so res lepi. Mislim, da se bova drug drugemu še bolj odprla, da se bova še bolj razumela. In če nama to uspe, sva prehodila že pol poti."

Katica: "Ljubezen je v zraku." FOTO: POP TV icon-expand