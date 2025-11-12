Nina Radi: Moja dejanja in nameni v oddaji so bili iskreni

Nina Radi se je zaradi svoje sramežljivosti včasih držala v ozadju, zdaj pa uživa na raznoraznih snemanjih. A če so na nekaterih potrebne določene igralske veščine, te ne pridejo v poštev v Ljubezni po domače. Nino zato žalostijo komentatorji, ki so podvomili v iskrenost njenih čustev.

Nina Radi ima za seboj že veliko snemanj. Spremljali smo jo v Sanjskem moškem in v Kmetiji, zdaj se v Ljubezni po domače na POP TV poteguje za srce Petra Benedika. Poleg tega je nastopila že v več videospotih, nazadnje v Rožah Veselih svatov. Nina: "Res je, da sem nastopila že v kar nekaj videospotih. Iskreno ne vem, ali jih je bilo 8 ali 9. Lahko bi rekla, da so snemanja nekaj, v čemer sem začela uživati. Tega si še nekaj časa nazaj ne bi mislila, saj sem bila precej sramežljiva oseba, ki se je raje držala v ozadju."

Nina Radi FOTO: osebni arhiv icon-expand

Nekoč sramežljiva Nina je na zadnjem snemanju zares uživala. Nina: "Tako kot na nek poseben način na vsakem do zdaj. Ekipa Veselih svatov je res tako preprosta in povezana kot nekakšna družina. Sem pa na snemanju spoznala tudi Patrika Janežiča, za katerega moram povedati, da je takooo zelo zabaven in odštekan fant. Toliko, kot sem se mu presmejala na tem snemanju, se po moje nisem še na nobenem. Neprestano je pokal neke vice ali imel smešne komentarje. Tako da mi niti ni bilo naporno, da sem se s snemanja vrnila ob 4. uri zjutraj, šla spat za 2 uri in potem v službo." Zanimive stvari so se dogajale tudi na snemanju Ljubezni po domače. Nina: "Najbolj zanimivo je po moje bilo to, da ko je snemalna ekipa odšla, smo imeli čas zase in smo se družili brez kamer in mikrofonov. Tako smo odšli v bližnji pub, kjer smo peli, se družili, Petra je celo njegov prijatelj ostrigel sredi gostilne in še polno je bilo nekih stvari. Kar sem si pa najbolj zapomnila, pa so bile Monikine zgodbe. Medve sva namreč spali skupaj v isti spalnici. In že prvo jutro po prespani noči je začela govoriti, kako je ponoči nekaj odkrivalo odejo, kako so neke prikazni stale v kotu in če sem jaz to zaznala. Tako da od te noči dalje sem bolj malo spala, ker jaz pa duhovi, tema in duše ne gremo skupaj."

Nina in Monika sta med snemanjem stkali prijateljske vezi. FOTO: POP TV icon-expand

Resda so na snemanjih videospotov potrebne določene igralske veščine, a te v Ljubezni po domače zanjo niso prišle v poštev. Nino zato žalosti, da so komentatorji v Ljubezni po domače na kavču podvomili v iskrenost njenih čustev, potem ko so jo med pogovorom z Moniko premagale solze. Sara Feher je že prej napovedala, da bo Nina zagotovo spet jokala, zato, da bi imela malo več časa na televiziji in da bo iz tega kakšen intervju. Ni verjela, da je bila v dotični situaciji iskreno empatična, oziroma da je v resnici sočustvovala z Moniko. Tudi Mojca Šumnik je izjavila, češ, kakšna igralka je. Nina: "Čedalje bolj me čudi, v kakšnem svetu z malo morale in vrednot živimo. Pravijo, da ti ljudje oprostijo vse, samo tega, da si iskreno srečen, ne. In jaz sem se z Moniko povezala že takoj prvi večer. Še zdaj sva v super odnosih, česar ne moremo reči za večino tekmovalcev, kar mislim, da je velik znak iskrenosti in povezanosti še po dveh letih." Nina je mnenja, da Sara in Mojca pri svojih komentarjih najverjetneje izhajata iz sebe: "Mogoče pa sta se ravno onidve želeli pokazati na televiziji, da bi imele malo več časa in prepoznavnosti, pa jima kot kaže ne gre najbolje. Pa naj imata 5 minut pozornosti več preko mojega intervjuja, če sta že to želeli. Najverjetneje pa tako ena kot druga nikoli v življenju nista bili iskreno žalostni ali veseli za osebo, ki jima je draga, drugače takšnih neprimernih izjav glede mojih solz ne bi dajale. Moja dejanja in nameni v oddaji so bili iskreni. Kako stvari dojemajo ostali, prepuščam njim, sama pa vem, kakšna je resnica."