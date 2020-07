Nocoj se bodo Sloveniji predstavili junaki nove sezone Ljubezni po domače

Na POP TV bomo nocoj že petič pričeli posebno ljubezensko misijo – osmim izbranim kmetom in kmeticam bomo pomagali poiskati partnerja. Ob 20. uri bo tako na sporedu oddaja, v kateri nam bo Tanja Postružnik Koren predstavila letošnje kandidate in skupaj z njimi držala pesti, da dobijo čim več ljubezenskih pisem in s tem vstopnico v novo sezono.