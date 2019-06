Nosečnost ju je presenetila, a zdaj komaj čakata na prihod prvorojenke

Ana Podobnik nam je zaupala, da sta se z Jako Hafnerjem odlično ujela in se po nekaj zmenkih zaljubila. Četudi nosečnosti nista načrtovala tako hitro, pa se že veselita in odštevata zadnje dneve do poroda. Veseli dogodek bo, če bo njuna mala zvezdica upoštevala predvideni datum, že prihodnji teden.

FOTO: POP TV

Jaku Hafnerju se te dni najslajše smeje. Samskemu stanu je že pred meseci pomahal v slovo, v njegovem objemu pa je svetlolasa Ana Podobnik, s katero pričakujeta svojega prvega otročička. Sicer je Ana nekdanja izbranka njegovega brata Gašperja Hafnerja, toda ta podatek je v tej lepi ljubezenski zgodbi že popolnoma irelevanten, kajti Gašper se je od Ane poslovil, ko se je njegovo srce ogrelo za mlado Patricijo Lovenjak. Ana je bila samska in usodo je imela v svojih rokah. Zanimivo je, da je po slovesu od Gašperja izjavila, da si je resnično želela ostati na Hafnerjevi kmetiji, saj se je tam počutila zelo dobro. Njena želja se je uresničila, kajti ujela se je z Gašperjevo in Jakovo sestro Katarino, ki jo je večkrat obiskala. Ana: "Takrat sva tudi z Jakom kakšno rekla, se malo bolj spoznala in čez nekaj časa sva šla tudi na prvi zmenek. Od takrat naprej sva se redno videvala in postala par, saj sva se res ujela in zaljubila." Jaka je dodal: "Ko mi je poslala sporočilo, če greva na kavico, sem si rekel: "Vedel sem.""

Ljubezen FOTO: POP TV

Ana pravi, da je takrat ni bilo prav nič strah, da bi se med njiju ‘vrinila’ Saška, s katero je bil Jaka pred tem na romantičnem potovanju. Ana: "Nič me ni bilo strah glede Saške, saj sem vedela, da sta končala, kar sta imela, in da ona ni bila prava za njega." Jaka in Ana sta se lahko mirno predala drug drugemu, vse pa se je odvilo z veliko hitrostjo, kajti zdaj že odštevata zadnje dneve do trenutka, ko bosta pestovala sad svoje ljubezni. Ana prizna, da ju je nosečnost kar malce presenetila. Ana: "Ves čas sva si govorila, da imava veliko življenja in uživanja pred seboj, saj sva še mlada in sva nosečnost načrtovala kasneje. Zato sva bila oba presenečena, ampak seveda komaj čakava, da malo detece pride na svet." Z novico sta presenetila tudi ostale družinske člane. Bodoči dedek je moral takoj nazdraviti, bodoča babica Karmen je v oddaji povedala: "Dobro, da smo sedeli, če ne bi dol padli vsi." Gašper pa je bil vesel kot trobenta, četudi ga je mlajši brat prehitel. Jaka se je pošalil: "Ko je izvedel, je bil vesel, kot da je njegov."

Punčka bo! FOTO: POP TV

Ana in Jaka ne skrivata, da se bosta razveselila deklice. Ana: "Jaka je ves čas govoril, da on ve, kaj dela, in da bo zagotovo fantek (smeh). Seveda pa nama je ginekolog izdal, da v sebi nosim punčko. Ampak ni pomembno, kaj je, pomembno je, da bo dete zdravo." Kot smo lahko videli, se bodoča starša zavzeto pripravljata na njen prihod. Ana je Jako še posebej pohvalila, ker jo podpira in spremlja na vajah za nosečnice, bodoči očka pa nas je raznežil z izjavo: "Ano imam rad in bom seveda kdaj kakšno takšno stvar naredil zanjo." Selitve zaenkrat nimata v načrtu. Ana: "Ostajava na posesti v Papirnici, saj so nama domači odstopili eno nadstropje. Jaka ima veliko željo, da nama bo naredil svojo hišo v prihodnosti, ta čas pa ostajava kar tukaj." Prav tam so mlada zaljubljenca pričakale izbranke vseh junakov podeželja letošnje sezone z voditeljico Tanjo Postružnik Koren na čelu. Prišle so Mihova izbranka Barbara Pastirk, Tomaževa Anja Morela, Gašperjeva Andreja Brili, Jakova Anja Šplajt in Milanova Ema Begulić, da bi pripravile zabavo ob prihodu novorojenčka.

Zabava za novorojenčico FOTO: POP TV

Presenečenje je uspelo, minilo pa je v šaljivem duhu, saj Jaka ne more iz svoje kože. "Kdo bo pa zdaj to pospravil?" se je šalil, nato pa preveril, če je Ani morda odtekla voda. Zaupal nam je, da so se trudili , da bi bila zabava predvsem lepo presenečenje za njegovo Ano. Jaka: "Dobila sva voziček, oblekice, kavomat, … kar si je Ana želela, to je dobila." Razveselila sta se lahko tudi lepih želja. Andreja: "Jaka, Ana, uživajta v ljubezni, pa seveda z vajinim otročkom." Ema: "Jaz vama želim veliko otročkov, da povečate družino Hafner." Barbara: "Čim več cartanja, neprespanih noči (smeh), pa vse najlepše iz srca." Čestitkam se pridružujemo tudi mi in seveda številni gledalci Ljubezni po domače.

FOTO: POP TV