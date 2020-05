Nova nosečnost Ljubezni po domače: Damjan iz četrte sezone bo očka

Še preden se začne nova sezona šova Ljubezen po domače vam razkrivamo veselo novico. Namreč novi tekmovalec Damjan in njegova Barbara sta se spoznala prav v tem šovu, se zaljubila in v kratkem pričakujeta prvega otroka. To bo že tretji otrok, ki ga je rodila ljubezen iz priljubljenega šova.

Damjan Šalamun je eden od kandidatov, ki se je prijavil v četrto sezono šova Ljubezen po domače in si zaželel s pomočjo POP TV-ja najti ljubezen svojega življenja. In to je se je tudi zgodilo. Damjanu je srce ukradlaBarbara Pastirk. A ne le to, zaljubljenca sta v veselem pričakovanju.

FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

"Otročka sva si oba želela in ga tudi načrtovala, a še vedno te preseneti, ko na testu zagledaš tisti želeni plusek," je z nasmehom na obrazu povedala Barbara, ki smo jo sicer že spoznali v tretji sezoni šova. Takrat se je prijavila za Miho Božiča, a kasneje je spoznala, da to ni to. Je pa zato imela več sreče v naslednji sezoni.

Test nosečnosti sta, kot sta povedala za naš portal, naredila skupaj: "Oba sva sumila, da se nekaj dogaja, ker ni bilo 'ženskih stvari', potem pa sva se po novem letu usedla in skupaj naredila test, ki je potrdil najin sum." In kakšni občutki so ju prevzeli ob tako želenem plusu? "V tistem trenutku te preplavi dosti mešanih občutkov. Na enkrat ti v glavo 'butne' nekaj sto stvari, predvsem, kaj vse moraš priskrbeti za prihod otroka. Zamisliš se, kaj vse te čaka, tako problemov kot veselja. Mislim pa, da čez čas ugotoviš, da se ta to živi," nam je povedal nasmejani čebelar iz Banovcev.

Sumila sta, da je morda Barbara noseča in imela sta prav! FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

O tem, kako potekajo načrti za prihod novega člana, sta skromna:"O imenih razmišljava in jih imava nekaj v ožjem izboru, kakšno pa bo, zaupava, ko se otrok rodi." V načrtu je tudi otroška sobica, ki pa za enkrat še ni v izdelavi, sta dodala in povedala, da si želita imeti vsaj dva otroka. In najtežje vprašanje, kakšna starša bosta?"Mislim, da vsak starš poskuša biti najboljša verzija sebe ter vzgaja otroka po svojih najboljših močeh, kot se njemu zdi najboljše. Midva vsekakor strmiva k temu, da se bova trudila biti dobra starša," je povedal Damjan za24ur.com.