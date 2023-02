Nov otrok iz šova Ljubezen po domače: Sentya in Matej drugič starša

Sentya Tia Awbell in Matej Rakovec , ki sta ob koncu pete sezone šova Ljubezen po domače presenetila z novico, da sta par, sta naredila še korak dlje. Že oktobra 2021 ju je razveselila hčerka Aurora Riana, zdaj pa sta sporočila veselo novico, da je prvorojenka dobila sestrico. Kot sta sporočilapresrečna starša, se jima je rodila še ena hčerka, ki sta ji nadela ime Irina Riana. " Danes popoldan sem privekala na svet in razveselila našo družinico. Sem zdrava in že zelo živahna, " je za vikend sporočila mlada družinica in s tem potrdila, da je tako z mamico kot z drugorojenko vse v redu. "Oddaja nama je prinesla nekaj najlepšega v življenju, našla sva svojo srečo," sta povedala za 24ur.com.

Njuna ljubezenska zgodba se je na skrivaj začela pred kamerami. Oba sta v šovu Ljubezen po domače hodila na zmenke z drugimi ljudmi, skrivoma pa sta komaj čakala, da bosta, ko kamere ugasnejo, pozornost namenila drug drugemu. Spoznala sta se že na prvi spoznavni dan, ko so se vsi kandidati srečali. "Matej je takoj naredil vtis s svojo zgovornostjo, sproščenostjo, nasmehom in pozitivno energijo," je ob razkritju, da sta par, povedala Sentya, njen Matej pa je temu dodal: "Kot družaben človek na novi lokaciji takoj začnem iskati ljudi, s katerimi se lahko pogovarjam in preganjam dolgčas, in ena izmed njih je bila seveda tudi Sentya, ki je bila že na prvi pogled zelo luštna, urejena, simpatična in zgovorna."