Nov rekord za Delovno akcijo in Ljubezen po domače

Delovna akcija s prikupno Ano Praznik se je zasidrala v srca gledalcev in v njih prebudila dobroto in srčnost. Pridni mojstri so bili med dolgimi in zahtevnimi prenovami deležni dobrot sovaščanov izbranih družin, saj so jih razvajali s kavo, lokalne picerije s picami, močni stiski rok mimoidočih pa so dajali vedeti, da je njihovo dobro delo videno in spoštovano.

Zelo spoštljivi so bili tudi rezultati gledanosti, saj je najbolj gledano oddajo te sezone spremljalo kar 17,0 odstotke Slovencev in Slovenk.