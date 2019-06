Novi junaki pričakujejo pisma, Jaka in Ana dojenčka

V predstavitveni oddaji nove sezone televizijske uspešnice Ljubezen po domače je svoja srca odprlo osem moških in dve dami, ki že čakajo na vaša pisma. Letošnja sezona pa ima nepozaben konec, kajti oddaja je združila Jako Hafnerja in Ano Podobnik, ki se bosta prav kmalu razveselila prihoda prvorojenke.

Tanja Postružnik Koren se je odpravila v Papirnico, da bi preverila, ali Jaka in Ana res pričakujeta dojenčka. Gašper Hafner je bil tisti, ki je potrdil, da so govorice resnične: "Bom stric. Jaka me je prehitel." Bodoča babica je povedala, da je bila novica o nosečnosti veliko presenečenje: "Dobro, da smo sedeli, če ne bi dol padli vsi." Na Hafnerjevo kmetijo so nato prišle še druge gostje, ki se jih prav dobro spomnimo iz Ljubezni po domače, da bi pripravile presenečenje za bodoča starša.

Gašper: "Bom stric. Jaka me je prehitel." FOTO: POP TV

Junaki nove sezone že čakajo na vaša pisma na naslovu: Ljubezen po domače, p.p. 777, Ljubljana.

Pred tem smo spoznali prve junake nove sezone. 36-letni Damjan Šalamun iz Veržeja, lastnik turistične kmetije in čebelar, ni preveč izbirčen ne glede videza, ne glede let svojih deklet. Obljublja, da bo življenje njegove izbranke zelo sladko, a si želi z njo deliti tudi delo na kmetiji, da bosta potem skupaj uživala v sadovih le-tega. V prostem času rad ribari, kar bi rad počel v dvoje. Njegovi prijatelji imajo že otroke, zato se je tudi v njem prebudila želja po tem, da bi postal oče. Cvetoč posel zato ni dovolj, da bi bil srečen. Damjan: "Manjka mi ljubezen, manjka mi partnerka." Upa, da jo bo našel v Ljubezni po domače.

Damjan Šalamun FOTO: POP TV

51-letni Štefan Pintarič iz Zavrčaje kovinar, ki se v prostem času ukvarja s kmetijstvom. Štefan: "Pravijo, da sem dober osvajalec, romantičen, in ko se mi dopade ena punca, tako dolgo vztrajam, da jo osvojim." Tudi on ribari, poleg tega igra nogomet, dela v vinogradu ali na vrtu. Bil je poročen, ženo si je pripeljal iz Dominikanske republike. Štefan: "Bila je to vroča ljubezen, zanimiva, dosti lepih trenutkov." Ker nista imela skupnih interesov in ciljev, pa so se njune poti razšle. Zdaj hrepeni po sorodni duši, s katero bi si ustvaril družino. Želi si spoznati dobrosrčne kandidatke, ne mara pa ljubosumja.

Štefan Pintarič FOTO: POP TV

Ana in Jaka sta se medtem pripravljala na prihod dojenčka. Podeželski junak se trudi na vajah za dihanje in raztezanje, kljub temu, da je, kot je povedal sam, lesen kot Ostržek. Jaka: "Jaz sem bolj za vile, ne pa za jogo." Ana ga je pohvalila, da se je spremenil, da jo spremlja na vajah in tečajih in jo spodbuja: "Odličen je." Jaka: "Ano imam rad in bom seveda kdaj kakšno takšno stvar naredil zanjo." Povedal je, da pred letom dni ni niti pomislil, da se bo znašel v takšni vlogi.

Jaka in Ana se pripravljata na prihod prvorojenke FOTO: POP TV

68-letna Metka Šeškar iz Zagradca je že nekaj let v pokoju, a še vedno dela kot računovodkinja in je zelo aktivna predvsem pri urejanju okolice svojega doma in vrtnarjenju. Ima ogromno energije in ne pozna slabe volje, ima veliko prijateljic in zelo rada potuje. Poročena je bila 45 let, ima dva otroka, ki sta že poročena, in štiri vnuke. Njen mož je bil edini moški v njenem življenju, prepričana pa je, da bo enkrat našla pravega: "Vem, da nekje živi moški mojih sanj, da končno doživim obojestransko ljubezen." Všeč so ji zgovorni moški, ki radi hodijo na izlete, ki so romantični, ne smejo pa biti majhni in plešasti. Pripravljena je tudi stopiti pred oltar. Metka v smehu: "Samo ne še zdaj, ker sem se komaj rešila enega."

Metka Šeškar FOTO: POP TV

50-letna Jacqueline Kale iz Suhorja je v življenju doživela že marsikaj in se ne boji več ničesar. Poročena je bila 25 let in ima dva otroka. V zakonu jo je motilo pomanjkanje pobud. 4 leta je že samska. Sodelovala je v hrvaški različici Ljubezni po domače, a ni našla moškega, ki si ga želi. Dela kot natakarica in uživa v spoznavanju novih ljudi, sicer pa telovadi, peče in pospravlja. Ne predstavlja si življenja na kmetiji, a če se bo zaljubila, se bo morda tudi preselila na deželo. Želi si resne zveze z odločnim moškim. Jacqueline: "Če boste dobili mene, boste odkrili milijon, ogromno lepih stvari, o katerih zdaj ne morem govoriti."

Jacqueline Kale FOTO: POP TV

52-letni Janez Križnar iz Tržiča ima kmetijo, a je osamljen. Želi si imeti svoje otroke, da bi se njegovo življenje osmislilo, zato bi si kljub obilici dela vzel čas za ljubezen. Pri dekletih mu je pomembno to, kaj imajo v glavi. Bil je v zvezi in poročen, a se ni izšlo zaradi ljubosumja, ki si ga ne želi več izkusiti. S svojo partnerko želi deliti dobre stvari in premagovati težke preizkušnje. Preseliti se ni pripravljen, svojo izbranko pričakuje v svojem podeželskem kraljestvu. Tanji je povedal, da je zanesljiv, deloven, resen, zvest in nežen.

Janez Križnar FOTO: POP TV

47-letni Janez Marn z Mirne je vzdrževalec v tovarni in ima kmetijo, s katero se preživlja. Rad poje, je vesel in poln energije, rad se druži z ljudmi in hodi na veselice. Janez: "Ampak, ko pridem domov, sem še vedno sam." Želi si najti dekle, s katero bi se pogovarjal in delil slabe in dobre trenutke. Šest let je bil v zvezi, ne pozna pa odgovora na vprašanje, zakaj ga je partnerka zapustila. Je romantična duša, ki pazi na svoje dekle kot na punčico svojega očesa. Želi si spoznati pozitivno misleče ženske, nasmejane in razigrane.

Janez Marn FOTO: POP TV

43-letni Janez Rebernik iz Svete Trojice si želi družbe na svojem motorju. Njegova strast so tudi kmečki stroji, s katerimi si skrajša kmečka opravila, da mu ostane dovolj časa še za užitke. Želi si spoznati veselo, nasmejano, razigrano dekle, s katero bi skupaj kmetoval. Ostalih, posebnih zahtev nima. Je nežen, med prijatelji velja za šaljivca, je vedno dobre volje in nasmejan.

Janez Rebernik FOTO: POP TV

35-letni Matej Šuštarič iz Lipovca pri Semiču dela v tovarni avtomobilov, doma pa ima manjšo kmetijo. Je igralec v Društvu podeželske mladine Semič, je nasmejan in dobre volje, zato ljudje uživajo v njegovi družbi. Do deklet je romantičen, rad jih preseneča in razvaja. Sprošča se med sprehodi po naravi, kar bi rad počel v dvoje, z dobrosrčno izbranko. Matej: "Še lepše bi bilo, če bi bil kakšen otrok zraven."

Matej Šuštarič FOTO: POP TV

60-letni Franc Jarc z Dvora ima majhno kmetijo. Je upokojen, a ostaja aktiven, da si ohranja zdravje. V mladih letih si ni ustvaril družine, meni, da zato, ker je bil premalo vztrajen. Imel je prijateljico, ki pa je žal preminila, zaradi česar mu je še danes težko. Franc: "Samota ubija." Verjame v ljubezen in ni izgubil upanja, da bo spet živel v dvoje, da se bo odprl, pa mora ženske najprej bolje spoznati. Njegovi izbranki ne bo ničesar manjkalo, do nje bo predvsem odkrit.

Franc Jarc FOTO: POP TV

Preden smo spoznali še zadnjega junaka, so gostje na Hafnerjevi kmetiji presenetile bodoča starša z zabavo za novorojenčka. Ana ni pričakovala tako lepega presenečenja, Jaka pa se je šalil: "To je pa bolje kot dihalne vaje."

Lepšega konca sezone si sploh ne moremo predstavljati ... FOTO: POP TV

Na takšen razplet bo verjetno nazdravil tudi 26-letni David Vidmar iz Grosuplja, ki bo v oddaji iskal ljubezen svojega življenja. Je deloven fant, loti se vsakega opravila, rad se tudi ukvarja z različnimi športi. Nima svoje kmetije, želi pa si spoznati dekle, s katero bi si ustvaril skupen dom v mestu ali na podeželju, saj ima rad živali, predvsem konje. Imel je že nekaj deklet, pred pol leta je končal dolgoletno zvezo, zdaj pa je pripravljen na nov začetek in bi si rad ustvaril družino. Všeč so mu postavna dekleta, športnice in blondinke. Pomembna mu je tudi inteligenca, kajti rad debatira o različnih stvareh, in pa zdrav pogled do življenja. Punce rad razvaja in jim namenja pozornosti, da se počutijo kot princeske.

David Vidmar FOTO: POP TV