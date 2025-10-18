Novo presenečenje za Petra Benedika, prihaja nova kandidatka

Ko se bo ljubezenska tehtnica Petra Benedika že nagnila k Nini, bo njega in kandidatki presenetil prihod novega dekleta. Pri Mirku Kocjančiču pa bo napeto že brez nenapovedanih prihodov.

V novi oddaji Ljubezni po domače bomo spremljali nadaljevanje romantičnega popotovanja Mirka Kocjančiča. Kandidatke bijejo težko bitko za njegovo srce, tako ga je Cecilia preizkušala s svojim pismom in vabilom na romantično noč. Junak bo povedal, da bi vabilo sprejel, kar pa ne bo všeč Nataši: "Koga zdaj zavajaš?"

Nataši se bo znova dvignil pritisk

Peter Benedik pa se bo v nekem trenutku odločil, da želi svoje popotovanje zaključiti z Nino. Slednja bo pričakovala, da bo Monika zaradi tega slabe volje. Nina: "Ne vem, ali ji ni povedal, ali je to nekako čudno zapakiral. Kaj se zdaj tu dogaja?" Monika jo bo presenetila: "Jaz imam pa eno novico zate. Veš, kdo je prišel?"