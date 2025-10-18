Svetli način
Ljubezen po domače

Novo presenečenje za Petra Benedika, prihaja nova kandidatka

Velenje, 18. 10. 2025 16.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Su.S.
Ko se bo ljubezenska tehtnica Petra Benedika že nagnila k Nini, bo njega in kandidatki presenetil prihod novega dekleta. Pri Mirku Kocjančiču pa bo napeto že brez nenapovedanih prihodov.

V novi oddaji Ljubezni po domače bomo spremljali nadaljevanje romantičnega popotovanja Mirka Kocjančiča. Kandidatke bijejo težko bitko za njegovo srce, tako ga je Cecilia preizkušala s svojim pismom in vabilom na romantično noč. Junak bo povedal, da bi vabilo sprejel, kar pa ne bo všeč Nataši: "Koga zdaj zavajaš?"

Nataši se bo znova dvignil pritisk
Nataši se bo znova dvignil pritisk FOTO: POP TV

Peter Benedik pa se bo v nekem trenutku odločil, da želi svoje popotovanje zaključiti z Nino. Slednja bo pričakovala, da bo Monika zaradi tega slabe volje. Nina: "Ne vem, ali ji ni povedal, ali je to nekako čudno zapakiral. Kaj se zdaj tu dogaja?" Monika jo bo presenetila: "Jaz imam pa eno novico zate. Veš, kdo je prišel?"

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Aleksander po slovesu od Sonje doživel veliko preobrazbo

KOMENTARJI (1)

abcde1234
18. 10. 2025 17.31
Ne razumem režiserjev oziroma producentov te oddaje. V trenutku, ko bi se ena redkih poštenih deklet v tej oddaji, Monika, rada na samem pogovorila z tem vase zaprtim kavbojem, jima pod nos porinete to zmešano Vikico in totalno pokvarite trenutek. Res vas vodi hudobija.
