O šovu Ljubezen po domače

Po predvajanju predstavitvene oddaje na POP TV zbiramo pisma vseh snubk in snubcev, ki si želijo spoznati predstavljene iskalce ljubezni v živo. Tiste kmetice in kmetje, ki zberejo dovolj pisem, se uvrstijo v snemanje šova, kjer skozi zanimive izzive, potovanja in skupno preživljanje časa, spoznavajo potencialne partnerje. Šov je v Sloveniji izjemno priljubljen, saj so mnogi sodelujoči skozi snemanja v resnici našli ljubezen, se poročili in imajo otroke.
Ljubezen po domače je najbolj priljubljen ljubezenski šov v Sloveniji, v katerem osamljenim srcem s podeželja iščemo sorodne duše. Med prijavljenimi ženskami in moškimi, ki živijo na podeželju in imajo kmetijo, izberemo primerne kandidate in z njimi posnamemo predstavitveno oddajo.
