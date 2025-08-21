O voditeljici oddaje Ljubezen po domače

Tanja ne zamenjuje zaljubljenosti z ljubeznijo. Slednja, pravi, zahteva veliko dela, potrpljenja in pozornosti. A je hkrati najmočnejša sila, ki premaga še tako težke ovire v življenju. Srečna je. "Ker lahko delam in ustvarjam ter prispevam k nečemu dobremu. Navdih najdem doma, v gledališču, literaturi, naravi, visoko v hribih, predvsem pa v vsakodnevnih dolgih samotnih tekih."

Veseli se oddaje, ki znova prihaja na male zaslone. Zajema jo z veliko žlico profesionalizma in si želi, da na domačije in v slovenske domove prek televizije vstopi toplo, nevsiljivo in iskreno.