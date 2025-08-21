Svetli način
O voditeljici oddaje Ljubezen po domače

Ljubljana, 21. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 10 dnevi

K.D.
Tanja je vsestranska ženska. Dama odprtega srca in širokega nasmeha, ki se vedno znova podaja na iskanje najlepše podeželske ljubezenske zgodbe. Obožuje naravo, ljubezen do slovenskega podeželja ji je vcepila njena babica s Pohorja. "Slovenija je naravnost čudovita in vesela sem, ker bo ta oddaja poleg vrednot približala tudi te lepote."

Tanja Postružnik Koren
Tanja Postružnik Koren FOTO: POP TV

Tanja ne zamenjuje zaljubljenosti z ljubeznijo. Slednja, pravi, zahteva veliko dela, potrpljenja in pozornosti. A je hkrati najmočnejša sila, ki premaga še tako težke ovire v življenju. Srečna je. "Ker lahko delam in ustvarjam ter prispevam k nečemu dobremu. Navdih najdem doma, v gledališču, literaturi, naravi, visoko v hribih, predvsem pa v vsakodnevnih dolgih samotnih tekih."

Veseli se oddaje, ki znova prihaja na male zaslone. Zajema jo z veliko žlico profesionalizma in si želi, da na domačije in v slovenske domove prek televizije vstopi toplo, nevsiljivo in iskreno.

Ljubezen po domače tanja postružnik koren
