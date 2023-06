O voditeljici šova Ljubezen po domače

Tanja je bila že od nekdaj rada v središču pozornosti, nastopala je, kjer se je dalo. Kar 12 let si je v domačem Velenju na Pikinem festivalu pletla kitke in verjela, da je poosebljena junakinja knjižne uspešnice, pod katero je podpisana Astrid Lindgren. "Pika me še danes uči imeti občutek za sočloveka, krepiti sposobnost improvizacije, delati dobro, prezirati nepomembne reči in znati uživati v vsakdanjih stvareh." To so vrednote, ki se jih trudi prenašati tudi na svoja sinova. Družina je namreč pri Tanji na prvem mestu. Čeprav jo delo in novi izzivi motivirajo, je najraje doma, to je zanjo sinonim domačega.