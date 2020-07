O voditeljici Tanji Postružnik Koren

Tanja je bila že od nekdaj rada v središču pozornosti, nastopala je, kjer se je dalo. Kar 12 let si je v domačem Velenju na Pikinem festivalu pletla kitke in verjela, da je poosebljena junakinja knjižne uspešnice, pod katero je podpisana Astrid Lindgren."Pika me še danes uči imeti občutek za sočloveka, krepiti sposobnost improvizacije, delati dobro, prezirati nepomembne reči in znati uživati v vsakdanjih stvareh." To so vrednote, ki se jih trudi prenašati tudi na svoja sinova. Družina je namreč pri Tanji na prvem mestu. Čeprav jo delo in novi izzivi motivirajo, je najraje doma, to je zanjo sinonim domačega.

Tudi njen idealni zmenek po domače bi bil sredi kolesarske ture, nekje na sredini travnika, brez nepotrebnega kiča. Obožuje naravo, ljubezen do slovenskega podeželja ji je vcepila njena babica s Pohorja. "Slovenija je naravnost čudovita in vesela sem, ker bo ta oddaja poleg vrednot približala tudi te lepote." Že kot mala punčka je za denar nabirala borovnice, zato jo poslovni potencial, ki ga imajo kmetije izbranih kmetov, še posebej navdušuje.

Tanja ne zamenjuje zaljubljenosti z ljubeznijo. Slednja, pravi, zahteva veliko dela, potrpljenja in pozornosti. A je hkrati najmočnejša sila, ki premaga še tako težke ovire v življenju. Srečna je."Zato, ker lahko delam in ustvarjam ter prispevam k čemu dobremu. Navdih najdem doma, v gledališču, literaturi, naravi, visoko v hribih, predvsem pa v vsakodnevnih dolgih samotnih tekih."

Veseli se oddaje, ki ponovno prihaja na male zaslone. Zajema jo z veliko žlico profesionalizma in si želi, da na domačije in v slovenske domove preko televizije vstopi toplo, nevsiljivo in iskreno.

