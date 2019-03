Ob postavni Meri je takoj pozabil na Darinko

Jože Rožen je, ko je spoznal tretjo snubko Meri, pozabil na Darinko. Darja Tomažin je Metodu namenila vroč poljub in dočakala še en močen objem, Leonida pa je med pojasnjevanjem svojih občutkov odrinjenosti in prezira točila solze.

Jože Rožen se je čudil, ko je zjutraj v spalnici zagledal samo eno damo. Namenil se je v kuhinjo in na mizi našel pismo Tanje Postružnik Koren. Darinki je moral pripraviti preprost zajtrk, jo presenetiti z rožami in jo trikrat nasmejati. Darinka je bila prijetno presenečena, Jože pa je napovedal, da bo vsako jutro tako, če bo njegova. Laskal ji je, da bi jo nosil po rokah in jo nasmejal prvič, takoj zatem še dvakrat, s čimer si je prislužil obisk druge dame.

Jože Rožen je moral razvajati Darinko, da bi spoznal drugo snubko. FOTO: POP TV

Izbranci Darje Tomažin so zjutraj presenetili z zajtrkom. Darja: "Zaslužila sem si po teh napornih dnevih z njimi." Ko je izvedela, da so poskrbeli tudi za živali, je bila še bolj presenečena. Branko jo je nasmejal z izjavo, da je videl njena zajca, ki sta v resnici prašička. Ko je izvedela še, da je Metod ob petih zjutraj preverjal, kako je na kmetiji, si je ta prislužil poljub na usta. Metod: "Ne bi verjel, če ne bi doživel." Darja pa je razkrila, da je bil poljub del njene taktike.

Metod si je prislužil Darjin poljub FOTO: POP TV

Jože je prejel še eno Tanjino pismo. Dobil je nalogo, da zmasira Jožico ter izve, kaj najraje nosi v postelji in kateri del moškega telesa ji je najbolj všeč. Jožica je komentirala njegove centimetre, ki jih je po njenem mnenju morda premalo. Njega je očaral njen obraz, a mu je Darinka bolj pri srcu, saj je bolj preprosta. Nato jo je zmasiral, kar ji je bilo všeč, medtem pa še enkrat prebral pismo, saj je pozabil vprašanji, ki ju je moral zastaviti. Izvedeli smo, da je v postelji najraje oblečena v pižamo in da ji je najbolj všeč moški v celoti, Jože pa si je prislužil obisk že tretje dame.

Jože je moral med masažo osvežiti spomin FOTO: POP TV

Darjini izbranci so medtem spoznali vse živali, ki jih ima na kmetiji, ki jih ni malo. Z izjemo Marka so se čudili nosatim medvedom, rakunu, in poškodovani sovi, ki jo je imela namen spustiti nazaj v naravo. Njeni izbranci so tako odkrili nežno in skrbno Darjino plat. Jože je ta dan užival že na drugem zmenku, tokrat z Meri. Primerjal jo je z manekenko in kar ni se je mogel nagledati, še posebej njenih nog. Jože: "Imaš pa prav lepo postavo." Povedal je, da ženske hitro zagrabi in da ga srce ob pogledu na takšne lepote kar boli. Jože: "Ti si nekaj ekstra." Bil bi zadovoljen, če bi jo imel na kmetiji, pa četudi bi jo samo gledal in ne bi postorila prav nč. Meri je ocenila, da se obnaša kot 15-letnik, on pa se je za razliko od nje kar malce zaljubil. Jože: "Mislim, da je taprava."

Izbranke Miha Božiča so ugibale, katera mu je bolj pri srcu, pri tem pa izpostavile Barbaro. O Leonidi so povedale, da je tiha voda, ki bregove dere. Miha je dekletom prinesel kavo in sladke dobrote, zanimalo pa jih je, zakaj je prespal v drugi hiši. Anica je povedala, da ne pije kave: "Ampak ta, ki jo je skuhal Miha, je bila pa zelo dobra. Mogoče jo bom pa v bodoče pila." Ko je Leonida malce sramežljivo odgovarjala na njegova vprašanja, so se začele ostale izbranke smejati, kar ji ni bilo všeč.

Anica bo morda začela piti kavo FOTO: POP TV

Komedija 'Spoznavanje živali na Darjini kmetiji' se je nadaljevala. Štirje moški so hoteli kar zbežati, ko jim je prinesla prikupnega prašička. A je Branko le navdušil Darjo, ko mu je na glavico pritisnil poljubček. Nato ga je spustil, kar je bil povod za še nekaj situacijske komedije, Branko pa se je izkazal za najbolj iznajdljivega.

Branko med božanjem prašička FOTO: POP TV

Miha je poskušal izvedeti, zakaj je Leonida tako zamišljena in redkobesedna. Povedala je, da se boji krav, zato jih je morala, da bi premagala strah, nahraniti. Anica se je pohvalila, da obvlada ogromno kmečkih opravil, saj imajo doma kmetijo, in prav njo je povabil na zmenek, saj je bila najbolj pridna. Pred tem se je želel pogovoriti z Leonido. Zaupala mu je, da ji ostala dekleta niso všeč. Miha jo je tolažil, češ da morda dajejo pobudo, ker je bolj tiha, a se ni strinjala in se je počutila odrinjeno. Predlagal je, da se z njimi pogovori. A tudi Ksenija je bila žalostna in zaskrbljena, spraševala se je, ali je Mihu sploh všeč glede na to, da je še ni povabil na zmenek.

Leonida je naznanila, da želi iti domov. FOTO: POP TV

Branka je Darja povabila na samo. Izpovedal se ji je, da mu je postala bolj všeč, da pa ima občutek, da ga ima za lenega. In občutek ga ni varal. Namignila mu je, da naj pokaže svojo romantično plat in da pobudo, zato jo je prijel za stegno. Kmalu zatem smo videli še poljub na lice. Darja je kar naravnost komentirala: "Groza je ta Branko." Ko se o posteljinih zadevah ni želel pogovarjati, ga je dražila, da je to vendar nekaj najlepšega in da v skrajni sili lahko poseže po modri tabletki. Na koncu pogovora jo je močno stisnil in vemo, da je to Darji zelo všeč, on pa bi si želel kakšnega daljšega poljuba.

Miha je želel z ostalimi dekleti razčistiti pripetljaj, ki je Leonido pahnil v slabo voljo. Povedale so, da so jo želele spodbuditi, ker je ves čas tiho. Barbara je poklicala Leonido, da bi se pogovorili. Leonida je poskušala pojasniti: "Ne vem, zakaj se vedve družita, jaz bi pa morala na koncu priti." Ksenja jo je spomnila, da jo v resnici vabijo, da se jim pridruži, a se je sama izolirala. Barbara je dodala, da ji nobena ne želi nič slabega. Leonida pa je imela občutek, da jo prezirajo, kar jo je spravilo v jok. Barbara jo je želela objeti, a se je umaknila v hišo. Miha se je ob vsem tem počutil zelo nelagodno. Predlagal ji je, naj prespi in razmisli, nato pa jo je objel, kar ji je vidno godilo.

Leonida ima občutek, da jo ostale izbranke prezirajo. FOTO: POP TV

