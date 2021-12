Obeta se presenetljiv razplet najlepše podeželske romance

Voditeljica Tanja Postružnik Koren bo v zadnji oddaji sezone preverila, kateri podeželski junaki so našli pravo ljubezen in kje so se čustva morda ohladila. Ne zamudite zanimivega in presenetljivega epiloga Ljubezni po domače.

Romantični izleti podeželskih junakov so se končali že pred časom in od takrat se je zgodilo marsikaj. Tanja Postružnik Koren se je v prejšnji oddaji oglasila pri Milanu Podgorniku, ki se je zaradi skrivnostne dame poslovil od svojih kandidatk, a se njegova pričakovanja žal niso izpolnila. Franci Kemperl in Danica Sentič sta nadvse uživala na romantičnih izletih, a sta se dogovorila, da bosta samo prijatelja.

icon-expand Tanja Postružnik Koren bo obiskala še preostale junake podeželja. FOTO: POP TV

Kdo izmed preostalih podeželskih junakov je našel svojo pravo ljubezen in kje so se čustva že ohladila, bo Tanja preverila v nocojšnji, zadnji oddaji sezone. Oglasila se bo pri Miroslavu Koširju in našla samo njegovo sporočilo, da je pri Julijani. Tanja: "Miro, Miro, ko bi ti bil enkrat pri miru."

icon-expand Ali sta David Krulčič in Vanja postala par? FOTO: POP TV

Tanjinega obiska se bo razveselil tudi David Krulčič. David: "Ko vidiš Tanjo, si vedno nasmejan, vedno vesel." Ali je Vanja Zupan ogrela njegovo srce? In kakšen je status Mitje Rusa, ki je na izlet povabil Sonjo Plešnar? Mitja: "Marsikateri moški sanja, da bi rad imel harem. Jaz sem ga imel in tu sem naredil eno svojo črto."

icon-expand Kako je danes z Mihaelo in Matejem? FOTO: POP TV

Daljši postanek bo Tanja imela na kmetiji Kranjčevih, kjer je bilo v tej sezoni najbolj pestro in živahno. Kako je z ljubezenskima zgodbama Mihaele in Mateja ter Metke in Denisa? Mihaela: "Upam, da tudi Tanja komaj čaka, da izve vse novice, ki jih imam za povedati." Obeta se nadvse zanimiv in presenetljiv razplet pete sezone najlepše podeželske romance, zato ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.