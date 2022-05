Obeta se zanimiv in presenetljiv razplet najlepše podeželske romance

Voditeljica Tanja Postružnik Koren bo v nocojšnji zadnji oddaji Ljubezen po domače preverila, kdo izmed junakov podeželja je v resnici našel svojo pravo ljubezen in pri katerih so se čustva že ohladila. Ne zamudite zanimivega in marsikje presenetljivega razpleta.

Če smo začeli na valentinovo, naj se najlepša podeželska romanca, Ljubezen po domače konča v mesecu ljubezni. Tanja Postružnik Koren bo nocoj obiskala peterico, ki smo jo spremljali vse od prvih romantičnih večerij in hitrih zmenkov, pa vse do romantičnih popotovanj. icon-expand Tanja Postružnik Koren prihaja po ljubezenske novice. FOTO: POP TV Zadnjo oddajo Ljubezen po domače si lahko že ogledate na VOYO. Da je Lea Bertoncelj izbranka Jureta Novaka, je bilo kaj kmalu jasno tako gledalcem kot tudi ostalim kandidatkam. Junak podeželja je bil zato deležen kritik, da jim ne posveča svoje pozornosti, Patricija Harl pa se je kar preselila na ranč Jureta Strune. Srce Jureta Novaka se je odločilo, vprašanje pa je, ali sta z Leo ostala skupaj, potem ko so kamere ugasnile. Jure Struna se je na začetku sicer ogrel za Natašo Masten, a je svojo pozornost hitro preusmeril na mlajša dekleta, s katerimi bi lahko ustvaril družino. Prijaznega kavboja je najbolj pritegnila prav Patricija, ki jo je po koncu romantičnega izleta odpeljal nazaj na svoj ranč, da se bolje spoznata. Kako se je razpletla njuna zgodba? icon-expand Je prijazni kavboj Jure Struna našel sorodno dušo? FOTO: POP TV Nada Zajc je izbrala delovnega Ivana Kirbiša, ki niti na romantičnem popotovanju ni skoparil s pozornostmi vseh vrst. A je junakinja podeželja že takrat povedala, da iskric ni bilo. Ker pa življenje ubira svoja pota, ni rečeno, da se Nadine in Ivanove niso spet prekrižale. Nepričakovana so bila tudi pota Draga Kosmača, ki se je po romantičnem potovanju z Mojco Šumnik s šopkom rož prikazal na domu Tatjane Puhič. Nekaj mu namreč ni dalo miru in njegova odločitev v resnici ni bila končna. Le kako se bo razpletel ta ljubezenski trikotnik? icon-expand Kaj bo rekla Mojca, ko bo izvedela za Dragov obisk Tatjane? FOTO: POP TV Pri Miji Rovtar pa ni bilo prav nobenih trikotnikov, njeno srce je ves čas bilo samo za šarmantnega soseda Lovra Gregorsa. Ali prijazno in srčno junakinjo podeželja po veliki ljubezni, ki jo je doživela s pokojnim možem, res čaka nova pravljica? Držite pesti nocoj ob 20. uri, ko se na POP TV prične zadnja oddaja letošnje sezone Ljubezni po domače, sledi pa Ljubezen po domače na kavču.