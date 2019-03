Objokana Leonida želi domov

Med Mihovimi dekleti je zavrelo že na začetku in to ne zaradi tega, ker je Miha eni podelil poseben privilegij, ampak povsem iz drugega razloga. Ker Leonida potrebuje malo več časa, da se sprosti in odpre, jo ostale na različne načine spodbujajo, a dosežejo povsem nasprotno.

Čeprav je Miha poskrbel, da so bila dekleta najprej jezna na Barbaro, saj je edina imela privilegij, da jo je z motorjem odpeljal k sebi domov, ostale pa ne le, da so morale s kovčki na pot peš, ampak jih je še dodatno ujezil, ko jim je dejal, da je do hiše le 500 metrov, čeprav sta v resnici dva kilometra. Enodnevna predpremiera vseh oddaj Ljubezen po domače ekskluzivno na VOYO! A kmalu se je jedro nesoglasij pojavilo drugje: zdi se, da je Leonida, ki potrebuje več časa, da se odpre, zaradi svoje mirnosti trn v peti drugim dekletom, sama pa se počuti izključeno. Zato v solzah pove, da si želi domov. So ji dekleta res naredila kaj slabega in ali bo res predala boj za Mihovo srce? Kako se bodo Darjini mestni fantje znašli na njenem posestvu? In ali bo Jože vendarle videl ostale snubke ali ga morda kot jokerja sezone čakajo prav posebni izzivi? Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, najbolj neučakani pa si novo epizodo Ljubezni po domačeže lahko ogledate na VOYO. Ljubezen po domače