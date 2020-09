Očarani snubki v ljubezenskem trikotniku: Bolj popolnega moškega težko najdeš

Franc Jarc je bil pred prihodom svojih dam vznemirjen. “ Malo me živčki dajejo. Upam, da jih bomo lahko spravili na pravi tir, da bo pozitivno ,” se je bodril. Janez Rebernik se je na prihod svojih deklet pripravljal kot na poroko. Janez: “ To je sanjski občutek. Mislim, da si moški tega največ želimo. Pa štiri punce, tega si nikoli ne bi misli, da se bodo za mene borile. Ne vem, katero naj si izberem, ena je lepša od druge. Konkurenca je velika. ” Metkini snubci pa so že prišli do ograje njene hiše in jo klicali, pa ni bilo nobenega odziva. Josip je bil malce užaljen: “ A nismo mi pričakovani? ”

Janez je ‘že malo zaljubljen’

Janez je povabil svojo najboljšo prijateljico, da bi mu svetovala glede snubk in ocenila, katera bi bila prava zanj. Povedal ji je, da so bili hitri zmenki super: “To je bil najlepši dan v mojem življenju.” Zato je bil vesel, da so ga prijatelji prijavili k sodelovanju. Razkril je, da ga je eno dekle še posebej očaralo, in tudi Martini se je zdelo, da je "že malo zaljubljen". Snubke pa so že bile na poti in Darja je povedala: “Iskreno priznam, da se je v meni nekaj zgodilo. Neka iskrica. Zdaj bomo pa videli, ali bo vzplamtela ali pa bo ugasnila.” Ko so dekleta ob Janezu zagledala Martino, se je Lilija hudovala, vse pa so si jo pozorno ogledovale in se spraševale, če je res samo njegova prijateljica.

Anamarija pohiti k Francu

K Francu Jarcu je prva pohitela Anamarija in ga prijetno presenetila. Snubko je zanimalo, kako njen junak živi s sladkorno boleznijo in ali se ima dovolj rad, da bo lahko imel rad njo. Povedala mu je: “Jaz prav dobro vem, kaj bi rada, še bolj pa vem, česa ne bi rada.” Dobil je občutek, da je resna in mu želi pomagati.