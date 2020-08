Oče junaka Ljubezni po domače umrl 500 metrov pred domačim pragom

32-letni David Krulčič iz Strunjana je eden od junakov, ki svoje ljubezenske mreže razpenja v peti sezoni Ljubezni po domače. Da se bo vanje ujelo največ pisem, pravijo rezultati ankete na naši spletni strani, sam proti novi dogodivščini vstopa povsem sproščeno. David: “ Doživel sem že ogromno stvari v svojem življenju, tako slabih kot dobrih, in se s tem ne bom obremenjeval. Živim iz dneva v dan in to je to. ”

A kar se tiče ljubezni, je David pripravljen teči maratone. V prvi resni zvezi je bil od svojega 18. pa vse do 30. leta. David: “ Proti koncu, tudi že prej, ni bilo več tako, kot je bilo. ” Po 12-ih letih skupnega življenja je zato znova okusil samski stan, a je kmalu zatem spoznał 12 let starejšo žensko. Žal tudi ta zveza ni imela sanjskega epiloga. David: “ Dal sem vse od sebe za njo, na koncu pa je vse izpadlo drugače od mojih pričakovanj. ” Njegova izbranka ga je prizadela, a o tem noče govoriti, pove samo to: “ Vse se zgodi z razlogom in napake so dobra šola za naprej. ” Takrat je začel delati na sebi. David: “ Dosegel sem svoj mir, sproščenost, in mi je lepo tako. Če se bo našlo dekle, se bo, če ne, se ne bom tepel po glavi in se spraševal, zakaj ne. Živel bom naprej. ”

Tako kot je živel naprej po dogodku izpred štirih let, ki ga je najbolj zaznamoval. Njegovega očeta, ki se je z motorjem peljal domov, je 500 metrov pred domačo hišo zbil avto in mu ni bilo pomoči. David se je po boleči izgubi povsem spremenil, začal je drugače razmišljati, gledati na svet, postal je bolj močna, samozavestna oseba. V oporo so mu vseskozi bili njegovi družinski člani, tako kot je sam opora njim. David: “Živimo naprej, si pomagamo, se razumemo.” Še posebej je navezan na svojo 90-letno babico, ki je kot njegova druga mama, in je njen zvest spremljevalec pri nujnih opravkih. David: “Ona brez mene ne more. Niti jaz ne bi mogel brez nje.”

Strunjančan tudi sicer ni vajen sedeti križem rok, 8 let je delal v Luki Koper, proti koncu kot delovodja na generalnih tovorih in fizični delavec. Nato je bil tudi sam udeležen v prometni nesreči, v kateri si je poškodoval vezi na roki in pristal na bolniškem dopustu. Takrat se je njegova pot v Luki Koper končala in posvetil se je svoji novi strasti, pridelavi domače, zdrave hrane. Prav te dni pomaga pri prenavljanju trgovine v Luciji, kjer se ukvarja z liofilizacijo sadja in zelenjave. V vinogradu, ki mu ga je zapustil oče, namerava posaditi 200 oljk, 70 dreves ga že razveseljuje s svojimi dragocenimi plodovi. David pravi, da je med oljkami najbolj sproščen, kajti sicer je v njegovem življenju precej pestro in tudi njegovi izbranki ne bo dolgčas. David: “Meni se vedno dogaja, sem hiperaktiven, poznam dosti ljudi, sem nasmejan.” In iskreno dodaja: “Kakšen dan imam tudi slab. Kot si ga narediš, takšnega imaš.”