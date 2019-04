Odločiti se je moral v eni minuti, domov je poslal Vildiano

Gašper Hafner se je moral nepričakovano odločiti, s katero izmed izbrank ne vidi skupne prihodnosti, in to je bila Vildiana Keranović. Hermina, izbranka Milana Tržana, se je izločila kar sama, kar je podeželskega junaka užalostilo. Eva pa je v zadrego spravila Tomaža Bizjaka, a je s tem pridobila njegovo naklonjenost.

Malo se je zatreskal Ker je Eva praznovala rojstni dan, ji je Tomaž Bizjak zažel vse najboljše in takoj zatem dodal: "Upam, da nama končno uspe najti pravi jezik." Spet je začel razčiščevati glede tega, da naj bi govorila slabe stvari o njem, Eva pa je vztrajala, da to ne drži, in ni ji bil všeč njegov pristop. Tomaž je nato priznal, da se je v virtualno Evo "malo zatreskal", ta pa je poudarila, da je lažje nekaj napisati, kot pa povedati, in da bi se morda sprostila in odprla, če je ne bi Tomaž tako zelo silil v to.

Tomaž je priznal, da se je zatreskal v 'virtualno' Evo FOTO: POP TV

'Milan bo moj' Ema se je medtem pohvalila izbrankam Milana Tržana. Ema: "Punce, moram povedati, da je bil to zame najboljši randi v življenju. Takega randija še nisem imela … Vse sem doživela, kar sem želela." Razkrila je, da sta se poljubljala, a Irena tega ni verjela. Ema pa je nadaljevala: "Ko sva se poljubljala, mu je tako stal, kot raketa." Irena se ni dala: "Tudi pri meni. Brez skrbi." Prepričana je, da stanje njegove rakete nima nobene veze z ljubeznijo, pač pa s tem, da že dolgo ni bil v zvezi. Ko se jim je Milan pridružil, je Ema pohitela k njemu, ga objela in začela poljubljati. Ema: "Milan bo moj." Hermina je razkrila še, da je med tekmicama, ko kamere ugasnejo, v resnici še bolj napeto. Hermina: "Takrat je pa med njima prava borba."

Huda borba za Milana FOTO: POP TV

Tomaž izbere Evo Tomaževa dekleta so se morala dokazati, ali so kos izzivom na njegovi kmetiji. Sprejeti so morale tuje goste in jih postreči. Dragana jim je ponujala cerkveni ‘šnops’, namesto češnjevega, a je menila, da je popolna punca za Tomaža, tudi Patricija in Eva sta bili samozavestni. Dekleta je pohvalila tudi Tomaževa mama, Podeželski junak pa se je odločil, da bo na zmenek peljal Evo, ki se je ta dan najbolj potrudila, a ni bila videti vesela.

Tomaževa dekleta FOTO: POP TV

Milan se zagleda v ... Milan je svoje izbranke peljal na trgatev, pri tem pa se je zagledal v Irenino zadnjico in iskal priložnosti, da bi se dotikal Hermine. To je strašno zmotilo Emo, Irene pa prav nič.

Trgatev po Milanovo FOTO: POP TV

'Upam, da ne boš huda' Gašperja Hafnerja je zanimalo, kaj bi njegove izbranke spremenile pri njem. Podeželski junak je iskreno povedal: "Jaz sem včasih malo svinja, to jaz sam vem, ampak nimam se namena finega delati." Ana je to pohvalila, nakar je član snemalne ekipe prinesel pismo zanj. Gašper: "Vsebina me je malo vrgla." Prebral je, da se mora v minuti odločiti, katero dekle mora takoj zapustiti njegovo kmetijo. Patricijo je stisnilo pri srcu, tudi ostala dekleta niso bila ravnodušna. Gašper se je nato zahvalil Vildiani, da je prišla in popestrila dneve na kmetiji: "Upam, da ne boš huda, pa brez zamere, če zdaj tudi dobiš košarico." Vildiana se je šalila, naj se je pazi, ker je mesarka. Ni ji bilo vseeno, a se je poslovila z nasmehom na obrazu. Gašper je še pojasnil, da je ni videl kot potencialne partnerke.

Gašper je izločil Vildiano FOTO: POP TV

'On bi kar imel več punc naenkrat.' Po trgatvi so Milanove izbranke tlačile grozdje, ob čemer je Milan nadvse užival. Milan o Ireni, ki se mu je zdela predrzna in živahna: "Ta bi naredila za mene vse." Milan je začel poljubljati njo in Emo, nakar so ga dame vrgle v grozdje, a mu je bilo všeč vse, kar so počele z njim. Ema: "On bi kar imel več punc naenkrat." Irena je povedala, da če bo izbral njo, se ne bo smel dotikati nobene druge. Ema pa je še priznala: "Jaz do Milana čutim veliko strast in komaj čakam, da ga preizkusim."

Mi se imamo radi FOTO: POP TV

Tokrat v zadregi Tomaž, ne Eva Eva in Tomaž sta se na zmenku lotila večne teme. Eva je izrazila željo, da bi pozabila na preteklost in začela na novo. Tomaž je res stopil korak nazaj in je poskusil biti bolj nežen in romantičen. Eva je nato začela deliti komplimente, češ da je deloven, prijazen, direkten in lušten, pa da se ji zdi seksi, ker je vedno tako urejen, in da jo začara z očmi. Postal je zmeden, ona pa je ga je začela dražiti, češ naj ne bo tako tiho. Tokrat je bil on tisti, ki je ostal brez besed. Na koncu sta se objela in vsi spori naj bi bili rešeni.

Eva je Tomažu vrnila milo za drago FOTO: POP TV

Milan dobi solzne oči Irena je Milanu Tržanu kar naravnost povedala, da če želi dobiti kuharico, naj izbere Emo. Povedala je, da bo kuhala hitre, preproste obroke. Ema: "Kako bo pa on kmečka dela opravljal?" Pa je prišla Hermina in povedala, da jih zapušča. Milan je bil šokiran, saj mu je bila zelo pri srcu. Hermina je pojasnila, da nista bila na isti valovni dolžini, da sama za razliko od njega ni začutila metuljčkov v trebuhu. Milan je imel solzne oči in se je bal prihodnosti. Kot je opazila Irena, ima podeželski junak velik strah pred tem, da bi ostal sam. Napovedala je še, da odslej z Emo ne bosta več prijateljici, temveč sovražnici.

Milanovo slovo od Hermine FOTO: POP TV

Prihodnjič se bo na Hafnerjevo kmetijo vrnila postavna Aleksandra Damjanović, Saška bo povzdignila glas, saj se ne bo počutila dobro med drugima tekmicama, ki se ji ne zdita iskreni. Jožeta Rožena in Meri pa bomo videli v vlogi Romea in Julije. Ne zamudite v petek ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO.