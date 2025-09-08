Odločna Manuela: Jaz za 'tipom' ne bom letala

Po novem preobratu v oddaji se Suzana bori za Pabla Alejandra Gelba, ki je bil tudi Vesnina prva in zadnja izbira. Manuela vztraja pri Dušanu Petriču, tri snubke pa so še neodločene. Mirko Kocjančič se je poslovil od Hermine, Sonja Hojnik pa od Kristjana.

Dušan in Pablo sta izvedela resnico

Pabla Alejandra Gelba, Dušana Petriča in njune snubke je obiskala Tanja Postružnik Koren. Junaka je čakalo novo presenečenje, izvedela sta, da se čisto vsa dekleta niso prijavila za oba. Tanja: "In zdaj bosta izvedela resnico, katera se je prijavila za koga." Sonja se je prijavila za Pabla, a želi spoznati tudi Dušana. Hkrati je odločena, da bosta zagotovo samo prijatelja, medtem ko ji je Pablo, kot je povedala, vroč. Tudi Oksana se je prijavila za Pabla, saj so ji všeč njegov nasmeh in iskrice v očeh, a se ji tudi Dušan zdi zanimiv človek. Maja se je prijavila za Dušana: "Vendar sta me oba tako očarala, da bi imela kar oba." Ni si namreč želela, da bi sprejela napačno odločitev. Suzana je pisala Dušanu, a se je, kot je povedala, tehtnica prevesila na Pablovo stran. Priznala je, da jo je Argentinec povsem navdušil, njegovo zanimanje zanjo pa ji je spodneslo tla pod nogami. Vesna se je prijavila za Pabla, ki jo je v živo še bolj navdušil. Manuela se je prijavila za Dušana in si ga želi bolje spoznati, poleg tega Pablo ni pokazal interesa zanjo. Manuela: "Jaz za tipom ne bom letala."

Junaka sta nadaljevala s spoznavanjem snubk. Pablo je na zmenek povabil Vesno, da ne bi bila žalostna ali imela občutka, da jo daje na stran. A je obenem priznal, da do nje ne čuti ničesar posebnega, se pa lahko z njo pogovarja o temah, ki jih z drugimi ne načenja. Pablo: "Jaz jo poznam tri dni, ne more pričakovati, da se bom jaz zaljubil." Vesni je povedal, da do nobene snubke ne goji globljih čustev. Dušan pa je na zmenek povabil Majo in bil navdušen nad njeno obleko, pa tudi nad tem, da je naredila izpit za tovornjak in ga tudi kupila. Dušan: "Punca je za oženit'." Maji se je zdel resen in na trnih, a je bilo to zaradi njene bližine. Junak je ocenil, da je Maja 'malo lisica' in 'malo skrivnostna', da pa ima 'žavbo' za to.

Mirko je razveselil tri dame, poslovila se je Hermina

Mirko Kocjačič je prvi izbiral svoje dame. Na svoje domovanje je povabil Bojano, s katero je imel čudovito večerjo. Bojana je bila vesela, saj si je tega želela. Natašo je opisal kot 'čudovit, dehteč cvet', za rojstni dan ji namenil lepo darilo, povabilo k sebi domov. Nataša je bila previdna: "Zaenkrat Mirko gleda mene, ampak to ni še nobena garancija za naprej." Cecilia je bila tretja, Mirko pa si z njo želi raziskati še neraziskane poti in gledati zvezde. Snubka ni skrivala veselja, komaj je čakala, da junaka obišče na domu. S Hermino Pirc, ki jo je opisal kot čudovito osebo, pa želi Mirko ostati prijatelj. Snubka je bila malce razočarana, a je razplet pričakovala, to pa zaradi razlike v letih.

Mirko Kocjančič je prvi izbiral svoje dame. FOTO: POP TV icon-expand

Gledalci so lahko spoznali Mirkovo mamo, s katero lepo sodelujeta in skupaj skrbita za rastlinjake. Njena želja je, da bi našel pravo žensko, partnerko za skupno življenje in pomoč. A ko sta na njun naslov prispeli Cecilia in Nataša, so ju pričakala zaklenjena vrata in pismo. Mirko je potreboval pomoč: "Tista, ki se opogumi, me najde v rastlinjaku." Šli sta kar obe, Nataša pa je bila razočarana, ker si je morala takoj, brez pijače dobrodošlice, umazati roke. Zadnja se jim je pridružila Bojana, ki jo je Mirko opisal kot nekaj posebnega. Zanje je skrbno pripravil sobe, jih obdaril z izbranimi pozornostmi in lepo pogostil.

Branko stavka, Slavko se topi kot med

Sonja Hojnik ni pričakovala, da se bo zanjo prijavilo toliko snubcev. Velik odziv ji je po prvotnem šoku prinesel življenjsko spremembo in veliko radovednih vprašanj prijateljev in sosedov. Na svojo kmetijo je povabila Slavka, ki mu je ob tem močno razbijalo srce. Sledili so Franc, Aleksander in Silvo. Branetu je uspelo le za las in si je ob tem vidno oddahnil. Poslovil se je Kristjan Strauss. Sonja: "Za več kot prijateljstvo se bodo morali kar precej potruditi na kmetiji in zdaj bodo dobili priložnost, da se dokažejo, in pokažejo, iz kakšnega testa so." Branku in Silvu je takoj ob prihodu naročila, da morata očistiti čebulo. Branetu delo ni hotelo iti od rok, pritoževal se je nad dobrodošlico brez žganja, salame ali bazena. Na koncu se je odločil, da bo šel na kavo.