Odprla je svoje srce in se mu povsem razgalila

Miha Božič je s svojimi globokimi rjavimi očmi in širokim nasmeškom pravi magnet za dekleta. Če je Barbara morda malce bolj zadržana, pa Ksenja in Anica ne skrivata, da bi si želeli biti v njegovem objemu. Tokrat je na svoj račun, torej na zmenek z njim prišla delovna Anica , ki je prepričana v to, da bo postala ena izmed finalistk v boju za njegovo srce.

O tem, da je povsem zagledana v Miho, zgovorno pripovedujejo njeni komplimenti in obljube, da bi zanj naredila vse. Zaupala mu je, da doslej še ni imela resne zveze, da je ni nihče peljal na romantične kraje, njemu pa je bilo v veselje, da jo lahko osrečuje. Povedala je, da se bo zanj borila do konca, saj meni, da je za razliko od moških, ki so jo doslej samo izkoriščali, on pravi zanjo. Miha se zaveda, da si Anica nadvse želi ostati na njegovi kmetiji, a bo o tem še razmislil.