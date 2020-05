Iščemo nove kralje in kraljice podeželja: To je nora pustolovščina

Renato Lužar se je pred dobrima dvema letoma odločil, da bo s pomočjo šova Ljubezen po domačeiskal ljubezen. Zanj se je v šov prijavila Tamara Korošec in zdelo se je, da je bila ljubezen na prvi pogled. Zaljubila sta se pred kamerami, Slovencem pred televizijskimi ekrani dovolila, da so bili z njima na prvih zmenkih in kasneje, ko je bilo šova konec, ljubezen lepo vzdrževala na družbenih omrežjih. Sicer sta se Renato in Tamara po dveh letih razšla, a rdečelaska sodelovanja ne obžaluje. Še več, dekleta in fante spodbuja k sodelovanju.