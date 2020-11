Odslovljeni Franc zanika, da je k Metki na zabavo pripeljal druga dekleta

Metka Šeškar se je v nedeljski oddaji Ljubezen po domače poslovila od prvega snubca. Odločitev je morala sprejeti, potem ko sta se z Jožetom vrnila z romantičnega izleta in je bila še malce nejevoljna, ker naj bi ostali snubci imeli zabavo ob bazenu. Na njej naj bi bila tudi dekleta s Ptuja. Metka je Francu je očitala, da je prelomil obljubo glede uživanja alkohola in ga izločila iz bitke. Videti je bilo, da je bilo Francu težko pri srcu, a sam pravi, da se je gledalcem to morda samo dozdevalo, v resnici pa mu ni bilo žal, da ga Metka ni izbrala. Potrdil pa je, da so res imeli zabavo ob bazenu, v katerega je prvi skočil sam, Marjan pa mu je sledil. A Franc se je samo šalil, da je nanjo povabil dekleta s Ptuja. Franc: "Zabava je bila čez dan ... Metka preveč verjame v neke stvari."