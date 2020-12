Ognjevita Jevrosima: To je vrhunec! Da gre spat z drugo!

Damjan Šalamun in Barbara si bosta po noči, ki sta jo preživela skupaj, privoščila zajtrk v postelji. Ker ju ostale snubke ne bodo našle na kmetiji, se bodo začele spraševati, kaj se vendar dogaja. Monika: “Danes je bilo jutro malce čudno, zato ker smo se zbudile in Damjana in Barbare ni bilo nikjer.” Ognjevita Jevrosima pa se bo jezila: “To je vrhunec! Da gre spat z drugo! Nimam besed za to.”