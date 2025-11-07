Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef! Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Okoli Silva je žensk vedno kar mrgolelo, a prave še ni našel

Velenje, 07. 11. 2025 09.50 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Silvo Hribar ni bil presenečen, ko se je moral posloviti od Sonje Hojnik. Po njegovih matematičnih ocenah jima partnerska zveza tako ali tako ne bi uspela. Po snemanju življenje zajema s polno žlico, sorodno dušo pa še išče.

Zgovorni in vedno nasmejani Silvo Hribar je že dolga leta vdovec. Okoli njega je žensk vedno kar mrgolelo, le prave ni bilo med njimi. V želji, da bi jo končno našel, se je prijavil že k sodelovanju v eni prejšnjih sezon Ljubezni po domače. Takrat se je boril za srce Nade Zajc, ki pa je na koncu izbrala Ivana Kirbiša. Ta je bil tudi njegov konkurent v novi sezoni, v kateri sta poskušala osvojiti Sonjo Hojnik. Zanimiv je podatek, da so mu ljudje govorili, da bi moral biti z ženskami bolj odločen in možat, ampak pri Sonji je bil verjetno najbolj pogumen med vsemi kandidati. Bil je prvi, ki jo je kar sam povabil na zmenek. Silvo: "Jaz sem se počutil kot domačega. Jaz sem jo na zmenek povabil, ekipa me je pa presenetila, ker so naju v plesno dvorano peljali." Ustvarjalci so seveda vedeli, da Silvo zna plesati. Že več kot deset let hodi na plesne vaje, pleše tudi na plesih za upokojence. Silvo: "Tango, fokstrot, cha cha cha, rumbo, to jaz obvladam vse."

Silvo pravi, da njegova borbenost ni bila odraz njegove zagledanosti v Sonjo. Silvo: "Ljubezensko mi niti približno ni bila všeč. Jaz sem bolj matematično gledal. Matematično ne moreva skupaj živeti, ker ima vsak svojo zemljo, kot drugo je pa predaleč od mene, ker če mislim žensko imeti, morava vsak vikend skupaj biti." Zato ni bil presenečen, ker je izločila njega. Silvo: "Jaz sem to vedel. Bil sem tako velik kot ona, malo večji, njen mož pa je bil velik en meter 90 in ona je hotela takega dedca. Pa tudi ona je razmišljala matematično."

Kot je ocenil že v oddaji, bi lahko bila le prijatelja, saj je Sonja energična in rada ima svoj prav, zato bi med njima prihajalo do konfliktov. Na vprašanje, kateri kandidat je potemtakem najbolj primeren zanjo, odgovori: "Nobeden. Ker ona ne more imeti cel kup medalj njenega moža, pa cel kup njegovih oblek po stanovanju, pa dedca iskati. Pa dedca, takega 190 centimetrov visokega, pa da je bogat. Vsi so bili taki bolj kmečki."

Silvo ne obžaluje, da se je prijavil v Ljubezen po domače. Pravi, da mu je bilo na snemanju všeč prav vse. Silvo: "Moram reči, da je to nekaj posebnega. Takrat, ko so mi hlače dol padle, sem se spraševal, če bodo dali v oddajo, pa so dali, ampak je okolica dobro sprejela. Tudi zmenek mi je bil všeč, so dobro posneli." Zaradi pozitivnih odzivov ljudi pa se počuti kot filmska zvezda. Silvo: "Še danes me ogovori marsikdo, pa me sploh ne pozna: "Ja, ti si bil na televiziji.""

Silvo Hribar
Silvo Hribar FOTO: POP TV

Na vprašanje, ali je po koncu snemanja našel sorodno dušo, s katero bi se veselil, plesal in užival v družbi drug drugega, odgovori: "Jaz imam gospo že ene pet let, ki je srečno poročena. Hodiva po svetu, lansko leto sva 30 dni v hotelu prespala. Sva bila v Braziliji, Argentini, pa letos sva bila že v Bolgariji, pa v Vodicah. Pa na plese hodiva skupaj, tega nihče ne verjame." In kaj na to pravi njen mož? Silvo: "Mož pa pravi: "Da ga ne boš sekirala."" V smehu pove, da sam ne bi mogel biti z njo: "Tudi pol ure ne, zato ker ima vse prav." Svojo sorodno dušo zato še vedno išče. Silvo: "Če je obojestransko, bi to šlo. Drugače pa to ne gre."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 silvo hribar
Naslednji članek

Sonji Plešnar je David Sepe simpatičen, a poroke ne bo

SORODNI ČLANKI

Sonji Plešnar je David Sepe simpatičen, a poroke ne bo

Suzana odgovarja na komentarje: V Pabla nisem bila zaljubljena

Družina Nine Radi pred novo preizkušnjo, sestro čakajo operativni posegi

Šaljiva Joži je pričakovala graje, deležna je pohval

Cecilia: Raje sem sama, kot z nekom, ki ne vrača tega, kar ponujam

Bojana je po slovesu od Mirka obrnila nov list v svojem življenju

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330