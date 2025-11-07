Okoli Silva je žensk vedno kar mrgolelo, a prave še ni našel

Zgovorni in vedno nasmejani Silvo Hribar je že dolga leta vdovec. Okoli njega je žensk vedno kar mrgolelo, le prave ni bilo med njimi. V želji, da bi jo končno našel, se je prijavil že k sodelovanju v eni prejšnjih sezon Ljubezni po domače . Takrat se je boril za srce Nade Zajc , ki pa je na koncu izbrala Ivana Kirbiša . Ta je bil tudi njegov konkurent v novi sezoni, v kateri sta poskušala osvojiti Sonjo Hojnik . Zanimiv je podatek, da so mu ljudje govorili, da bi moral biti z ženskami bolj odločen in možat, ampak pri Sonji je bil verjetno najbolj pogumen med vsemi kandidati. Bil je prvi, ki jo je kar sam povabil na zmenek. Silvo: " Jaz sem se počutil kot domačega. Jaz sem jo na zmenek povabil, ekipa me je pa presenetila, ker so naju v plesno dvorano peljali. " Ustvarjalci so seveda vedeli, da Silvo zna plesati. Že več kot deset let hodi na plesne vaje, pleše tudi na plesih za upokojence. Silvo: " Tango, fokstrot, cha cha cha, rumbo, to jaz obvladam vse. "

Silvo pravi, da njegova borbenost ni bila odraz njegove zagledanosti v Sonjo. Silvo: "Ljubezensko mi niti približno ni bila všeč. Jaz sem bolj matematično gledal. Matematično ne moreva skupaj živeti, ker ima vsak svojo zemljo, kot drugo je pa predaleč od mene, ker če mislim žensko imeti, morava vsak vikend skupaj biti." Zato ni bil presenečen, ker je izločila njega. Silvo: "Jaz sem to vedel. Bil sem tako velik kot ona, malo večji, njen mož pa je bil velik en meter 90 in ona je hotela takega dedca. Pa tudi ona je razmišljala matematično."

Kot je ocenil že v oddaji, bi lahko bila le prijatelja, saj je Sonja energična in rada ima svoj prav, zato bi med njima prihajalo do konfliktov. Na vprašanje, kateri kandidat je potemtakem najbolj primeren zanjo, odgovori: "Nobeden. Ker ona ne more imeti cel kup medalj njenega moža, pa cel kup njegovih oblek po stanovanju, pa dedca iskati. Pa dedca, takega 190 centimetrov visokega, pa da je bogat. Vsi so bili taki bolj kmečki."

Silvo ne obžaluje, da se je prijavil v Ljubezen po domače. Pravi, da mu je bilo na snemanju všeč prav vse. Silvo: "Moram reči, da je to nekaj posebnega. Takrat, ko so mi hlače dol padle, sem se spraševal, če bodo dali v oddajo, pa so dali, ampak je okolica dobro sprejela. Tudi zmenek mi je bil všeč, so dobro posneli." Zaradi pozitivnih odzivov ljudi pa se počuti kot filmska zvezda. Silvo: "Še danes me ogovori marsikdo, pa me sploh ne pozna: "Ja, ti si bil na televiziji.""