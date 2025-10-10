Oksana po slovesu od Pabla in Dušana: Pravi moški je tisti, ki je lovec

Oksana Lukich se je v Ljubezen po domače prijavila zaradi Pabla Alejandra Gelba . Pritegnila sta jo njegova predstavitev in videz, še posebej nasmeh in iskrice v očeh. Oksana: " Na zunaj je simpatičen, zanimiv in privlačen. " Tudi na njunem prvem zmenku se je zdelo, da ji je neznansko všeč. Junak je namreč opazil, da se je kar tresla, a je zajec tičal v drugem grmu. Oksana: " Sem oseba, ki ima pred vsakim nastopom veliko treme, in predvsem je tu bila trema, ker je bilo to prvo snemanje v tej oddaji. "

Oksana je znan obraz Ljubezni po domače in o Pablu si je hitro ustvarila svoje mnenje: "Spoznala sem, da človek še zdaleč ni tako veselega in prešernega duha, kot kaže. Midva se absolutno ne bi ujela kot par. To je človek z ne vem koliko predalčkov spodaj." Obenem ga opiše kot precej nežno dušico: "V bistvu je še preveč nežna dušica. Je vodljiv, on potrebuje mamico. On potrebuje mamo predvsem zase, potem pa za svoje otroke. Da mu nekdo kuha in čisti."

Ko se ji je ponudila priložnost, da bi bolje spoznala Dušana Petriča, jo je zgrabila, da bi bilo bolj zanimivo, pravi. A je ugotovila, da je Dušan grob moški, kar ji na splošno ne ugaja. Oksana: "Dušan je pričakoval, da ga bodo punce obletavale. On ni bil zainteresiran, da bi spoznal mojo dušo. Nisem čutila, da ima namen najti žensko zase, ampak da se je prišel pokazat, da je on kralj, da ga vse obletavajo. On vidi samo samega sebe."

Zato ni bila žalostna, ko sta se Pablo in Dušan od nje poslovila. Pablo je takrat povedal, da se je držala zase, da jima ni pristopila in ni iskala priložnosti za pogovor. Oksana pojasnjuje: "Nista mi bila všeč, ne eden ne drugi. Nista mi bila zanimiva. Tudi nisem tak tip ženske, da bi se obešala po moškem. Saj ne, da sem se jima izogibala, jaz sem se poskušala pogovarjati, a da bi bila tako zainteresirana, da bi morala na komu sedeti, to pa ne. Res je, da smo se prišle borit, ampak do neke mere. Sem mnenja, da iz nobenega jajca ni prišel piščanec, ko je kokoš tekala za petelinom. Moški je tisti, ki mora žensko osvojiti, ne pa da ženska leta za moškim in ga osvaja. Pravi moški je tisti, ki je lovec, če pa je njega treba loviti, potem je to deklica. Jaz imam rada moške." Poleg tega je ocenila, da ne eden ne drug ni tip moškega, s katerim bi se lahko pogovarjala. Oksana: "Jaz imam rada smiselne pogovore, da so malo bolj globoki."