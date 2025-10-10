Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef! Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Oksana po slovesu od Pabla in Dušana: Pravi moški je tisti, ki je lovec

Velenje, 10. 10. 2025 10.18 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
1

Oksana Lukich razkriva, da se je držala zase, ker ji Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič preprosto nista bila všeč. Mnenja je tudi, da je moški tisti, ki mora osvojiti žensko. Iz nobenega jajca ni prišel piščanec, ko je kokoš tekala za petelinom, pravi.

Oksana Lukich se je v Ljubezen po domače prijavila zaradi Pabla Alejandra Gelba. Pritegnila sta jo njegova predstavitev in videz, še posebej nasmeh in iskrice v očeh. Oksana: "Na zunaj je simpatičen, zanimiv in privlačen." Tudi na njunem prvem zmenku se je zdelo, da ji je neznansko všeč. Junak je namreč opazil, da se je kar tresla, a je zajec tičal v drugem grmu. Oksana: "Sem oseba, ki ima pred vsakim nastopom veliko treme, in predvsem je tu bila trema, ker je bilo to prvo snemanje v tej oddaji."

Oksana na zmenku s Pablom Alejandrom Gelbom
Oksana na zmenku s Pablom Alejandrom Gelbom FOTO: POP TV

Oksana je znan obraz Ljubezni po domače in o Pablu si je hitro ustvarila svoje mnenje: "Spoznala sem, da človek še zdaleč ni tako veselega in prešernega duha, kot kaže. Midva se absolutno ne bi ujela kot par. To je človek z ne vem koliko predalčkov spodaj." Obenem ga opiše kot precej nežno dušico: "V bistvu je še preveč nežna dušica. Je vodljiv, on potrebuje mamico. On potrebuje mamo predvsem zase, potem pa za svoje otroke. Da mu nekdo kuha in čisti."

Ko se ji je ponudila priložnost, da bi bolje spoznala Dušana Petriča, jo je zgrabila, da bi bilo bolj zanimivo, pravi. A je ugotovila, da je Dušan grob moški, kar ji na splošno ne ugaja. Oksana: "Dušan je pričakoval, da ga bodo punce obletavale. On ni bil zainteresiran, da bi spoznal mojo dušo. Nisem čutila, da ima namen najti žensko zase, ampak da se je prišel pokazat, da je on kralj, da ga vse obletavajo. On vidi samo samega sebe."

Zato ni bila žalostna, ko sta se Pablo in Dušan od nje poslovila. Pablo je takrat povedal, da se je držala zase, da jima ni pristopila in ni iskala priložnosti za pogovor. Oksana pojasnjuje: "Nista mi bila všeč, ne eden ne drugi. Nista mi bila zanimiva. Tudi nisem tak tip ženske, da bi se obešala po moškem. Saj ne, da sem se jima izogibala, jaz sem se poskušala pogovarjati, a da bi bila tako zainteresirana, da bi morala na komu sedeti, to pa ne. Res je, da smo se prišle borit, ampak do neke mere. Sem mnenja, da iz nobenega jajca ni prišel piščanec, ko je kokoš tekala za petelinom. Moški je tisti, ki mora žensko osvojiti, ne pa da ženska leta za moškim in ga osvaja. Pravi moški je tisti, ki je lovec, če pa je njega treba loviti, potem je to deklica. Jaz imam rada moške." Poleg tega je ocenila, da ne eden ne drug ni tip moškega, s katerim bi se lahko pogovarjala. Oksana: "Jaz imam rada smiselne pogovore, da so malo bolj globoki."

Oksana Lukich
Oksana Lukich FOTO: POP TV

Oksana je iz sedme sezone Ljubezni po domače odšla samska in tako bo ostalo, vse dokler ne bo našla pravega. Oksana: "Jaz iščem svojega človeka, gledam v dušo in samo pravi bo moj, ne pa kar nekdo." Predvsem mora biti pošten človek, ki se ne pretvarja in ničesar ne skriva. Oksana: "Mora biti razgledan, da vidi malo širše, ne samo svoje krone."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 oksana lukich
Naslednji članek

Maja se je odzvala na negativne komentarje: Samo jaz vem, kaj je resnica

SORODNI ČLANKI

Maja se je odzvala na negativne komentarje: Samo jaz vem, kaj je resnica

Mija vneto brani Josipa: Kar misli, to pove

Pablovo slovo od Oksane: Nisi iskala možnosti, trenutka

Irena brez dlake na jeziku: Starejši moški so kot otroci

Vesna Volk po težkih življenjskih preizkušnjah pomaga drugim

Patricija Harl v veselem pričakovanju, odšteva dneve do poroda

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
10. 10. 2025 10.25
Pravi lovec ne lovi želve.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286