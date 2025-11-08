Pablo je povedal resnico, Suzana je doživela 'mini šok'

Pablo je vrgel karte na mizo, Suzana je doživela 'mini šok'

Suzana je dočakala zmenek s Pablom Alejandrom Gelbom. Želela je vedeti, če ga zanima še katero drugo dekle. Suzana: "Ali samo jaz?" Pablo: "Zanimaš me, ampak samo kot prijateljica." Pohvalil jo je kot srčno in sladko žensko, v družbi katere mu je prijetno. Pablo: "Ona je pričakovala več, jaz pa več ne morem dati." Suzani je končno obelodanil, da čaka na Majino odločitev. Za kandidatko je to bil, kot je povedala, mini šok. Presenetilo jo je, ker je bila Maja z njimi kratek čas, a sta vseeno uspela stkati vezi. Pablo je še razkril, da je Maja prijetna punca, da je v njem nekaj prebudila in je ženska, kakršno si želi. Suzana: "Sem mogoče malo užaljena zaradi tega, ker bi si želela biti na to pripravljena." Hkrati pa je bila vesela, da je novico izvedela pred izločanjem. V Maji ni videla konkurentke, saj je bila prepričana, da se bo odločila za Dušana Petriča. Suzana: "Jaz dvomim, da bi se odločila za človeka, da bi šla na končno potovanje z njim, glede na to, da je z mano preživel toliko časa, konec koncev tudi dovolj intimnega." Dogovorila sta se, da bosta, če Maja ne bo izbrala njega, skupaj šla na izlet, a kot prijatelja.

Slovo za Vesno in Sonjo

Pablo in Dušan sta ta dan zbrala svoja dekleta, da bi se od dveh poslovila. Sonja je pohvalila Dušanov karakter, a ga ni videla kot partnerja. Pohvalila je tudi pogovore s Pablom in to, da se junak več ne izmika. Manueli je bilo všeč, ker se je Dušan odprl, o njem ni mogla povedati nič slabega. Vesna je bila hvaležna, da je spoznala Pabla, saj ima argentinski šarm, izrazila pa je željo, da bi ostala prijatelja. Suzana je bila hvaležna za vsak trenutek, ki ga je preživela s prijetnim, srčnim, sočutnim in ljubeznivim Pablom, in nepozabno izkušnjo. Dušan se je odločil za Manuelo: "Ki jo imam neizmerno rad, je odštekana in take rabimo. Jaz imam rad copran'ce." Manuelo je njegova odločitev presenetila, saj je vedela, da mu je všeč tudi Maja. Pablo pa se je poslovil od Sonje in Vesne, kar pomeni, da Suzana ostaja. Dodal pa je: "Jutri pride Maja, pa da vidimo, kako se zaključi." Suzana: "Trenutno je moje mnenje, da je nepravično, da je bila ona odsotna polovico šova, pobrala bo pa vse sadove."

Manuela in Suzana ostajata, Vesna in Sonja sta se poslovili. FOTO: POP TV icon-expand

Polona Kranjc bo preizkušala Dejana

Dejan Ponikvar je prebral Tanjino pismo, ki ga je našel med zlaganjem drv. Pohiteti je moral na Bloško jezero, kjer ga je čakalo presenečenje. Patriciji in Teji je obljubil, da bo hitro nazaj, a je bila predvsem prva precej na trnih. Dejana je pri jezeru čakala Polona Kranjc, ki je prišla samo z enim namenom. Preveriti mora, ali je Patricija res njegova prva izbira. Toda Dejan tega ni vedel, mislil je, da se je prijavila zanj, ker se ji je zdel simpatičen. Polona se mu je zdela v redu, a jo je ocenil kot zelo zahtevno punco, njen prihod je bila nova preizkušnja zanj in za Patricijo. Ko sta se pripeljala na štirikolesniku, slednja ni bila zadovoljna. Poloni je zaželela veliko sreče, jasno ji je povedala: "Ni za tebe." Dejan pa se je očitno že odločil: "Polona je prišla, nič zato, jo sprejmemo na kmetijo. Dobrodošla. Štren zmešati ne bo mogla več, tako da jaz se ne sekiram zaradi tega. Lahko jih pride še 15 zaradi mene, Patricija je ena in to je to."

Patricija ni bila zadovoljna, ko je zagledala Polono. FOTO: POP TV icon-expand

Peter je izvedel, da se je Monika zaljubila

Peter Benedik se bo moral odločiti, katero izmed kandidatk bo peljal na romantični izlet. Nagovoril jih je, naj se imajo lepo, nato pa pogledal Moniko: "Če me hočeš obdržati, potem daj vse ven iz sebe." Monika se je odločila, da mu bo izpovedala svoja čustva: "Da sem se zaljubila vanj." Ker tega v svojem življenju ni naredila še nikoli, jo je bilo strah, a ji je tudi Peter želel nekaj povedati. Med pogovorom pa ju je zmotila Veronika z željo, da bi dobila svojo priložnost, in sta šla. Med njunim zmenkom je Nina Moniki svetovala: "Sledi svojemu srcu, ne zapiraj se. Povej mu, kaj čutiš, kako misliš, da je prav, ker če ne sliši oseba, ne more vedeti." Priznala je, da ji je težko: "Zdi se mi, da nekaj razdiram, kot da ubijam neke sanje, neke želje nekoga." Potem ko je Viktoriji povedal, da sta zaenkrat lahko le prijatelja, je Peter na pogovor povabil Moniko. Končno mu je lahko zaupala: "Vse to, kar se je dogajalo na Vranskem, vsi ti pogovori, ki sva jih imela, to je bilo meni res ... Ne znam ti povedati. Zelo lepo. In zdaj ko sem prišla sem, ko sem te začela še bolj spoznavati, ... Moja čustva so se prebudila do tebe." Peter ni pričakoval, da mu bo izpovedala ljubezen, saj se ne poznata prav dolgo. Kako pa se bo njun pogovor zaključil?