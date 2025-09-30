Osvajalec Milan nima možnosti, Alenka ostaja predana svojemu Blažu

Milan Stojnić ima v Ljubezni po domače na kavču očitno dve nalogi, komentiranje dogajanja v Ljubezni po domače in osvajanje Alenke Brezovšek . Komentatorka se je že v prejšnji sezoni znašla v podobni situaciji, ko se je do njenega srca poskušal prebiti Janez Rebernik , a je bil na svojih romantičnih desantih neuspešen. Tudi Milan je optimist, poskusil je že vse mogoče, pa mu Alenka vedno zbeži. Alenka: " Želim si, da bi Milan v Ljubezni po domače na kavču imel zgolj eno nalogo, to je komentiranje dogajanja na zaslonu. Na to sem ga večkrat opozorila, pa učinka ni bilo, saj ga je bolj veselilo komentirati vse ostalo (smeh). "

Alenka je že dolga leta oddana in ljubi Blaža, ki so ga gledalci že spoznali. Pa bi imel Milan kaj možnosti, če bi bila samska? Alenka: "Je iskriv, duhovit sogovornik, včasih naporen zaradi svoje direktnosti, sem pa vmes spoznala, da je srčno dober človek in ljubeč oče, vedno pripravljen priskočiti na pomoč, tudi empatičen, saj mu življenje ni prizanašalo. Tudi, če bi bila samska, mislim, da ne, on potrebuje žensko z jeklenimi živci, ki pa jih jaz žal nimam ... Več."

Alenka je znana po svojih pronicljivih komentarjih dogajanja v Ljubezni po domače. Glede na to, da Milan ne skriva dejstva, da je ženskar, nas je zanimalo, ali bi bila situacija po njenem mnenju popravljiva, oziroma ali obstaja možnost, da bi se ob kateri ženski pa le zresnil. Alenka: "Mislim, da bi se lahko, v primeru, da se resnično zaljubi. Bi pa potreboval ob sebi zares močno osebnost, nekakšno 'železno lady', žal Maggie Thatcher ni več med nami (smeh). Ne vem, katera bi ga lahko obvladovala v celoti, ampak verjetno, upam, da obstaja ... Res bi mu privoščila srečo v ljubezni!"

Zanimalo nas je tudi, kako na dogajanje v Ljubezni po domače na kavču gleda fant Blaž in ali bo spet moral priti malo 'v kontrolo', tako kot je to storil v pretekli sezoni. Alenka: "Fant Blaž oddaje na srečo ne gleda, kar je recept za srečno in uspešno zvezo (smeh). V kontrolo si tokrat ne želi, ima pa v prtljažniku za vsak primer še vedno plastične vreče in lopatko (smeh)." V skrajnem primeru pa lahko Alenka vedno računa na pomoč sokomentatorja Davida Sepeta, ki je po poklicu medobčinski redar, in bo iz nereda zagotovo naredil red. Alenka: "Tako je, kadar je bil z nama David, mi je včasih kar odleglo. Milan je bil lažje obvladljiv tam na fotelju (smeh)."