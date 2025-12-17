Pablo Alejandro Gelb: Z Majo nisva skupaj

Pablo Alejandro Gelb je bil rojen v Argentini, njegova stara starša sta bila Slovenca. V Slovenijo je prvič prišel leta 2002 in tukaj tudi ostal, navdušen nad povsem drugačnim, mirnim življenjem. V Argentini je bil namreč večkrat žrtev kriminalnih dejanj. V Sloveniji se je tudi zaljubil, poročil in ustvaril družino, a si z izbranko njegovega srca nista bila usojena. Da bi končno našel tisto pravo, je prišel v Ljubezen po domače. Želel je spoznati sproščene in vesele ženske, ki se rade potepajo.

Pablo Alejandro Gelb FOTO: POP TV

Sam je temperamenten, iskren in čustven, hkrati pa prizemljen moški, ki velja za steber podjetja, v katerem je zaposlen. Zagotavil pa je, da bi si za svojo izbranko vsekakor vzel dovolj časa. Pablo: "Sem delaven človek, ker želim, da so stvari take, kot morajo biti. In seveda mora biti tako tudi v razmerju. Moraš si vzeti čas za svojo drugo polovico in ji posvečati pozornost, ji izkazovati ljubezen, in prepričan sem, da sem v tem bolj strasten, kot pa z delom v službi, vendar pa že nekaj časa nisem imel priložnosti te plati sebe komu pokazati." Priložnost je dobil v Ljubezni po domače, ki jo je začel skupaj z Dušanom Petričem in šopkom kandidatk. Med njimi je bila tudi Maja Vozlič, v katero sta se zagledala oba. Zaradi Majine pogoste odsotnosti se je povezal tudi s Suzano Korošak, ki ga je zasipavala s pozornostmi in mu je bila precej naklonjena. A Pablo si je želel na romantično potovanje z Majo in želja se mu je na koncu uresničila. Med potepom po Dunaju ji je na lice pritisnil poljubček, razkril pa je tudi, da je ponoči spala oblečena, kot da je v Sibiriji. Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so ocenili, da ju ne čaka skupna prihodnost. In res je Maja že na snemanju finalne oddaje povedala: "Mislim, da sva ugotovila, da sva oba bolj na prijateljski ravni. Da mogoče res ne bi funkcioniralo, ker sva vseeno malo nasprotje. Ima mogoče svoj ideal, kaj išče, in dvomim, da sem to jaz."