Pablo in Suzana zaspala objeta in zadovoljna

Velenje, 25. 09. 2025 10.55 | Posodobljeno pred 16 minutami

Pablo Alejandro Gomez in Suzana Korošak sta se precej zbližala. Svoje druženje, ki je bilo polno masaž, zaupnih pogovorov in dotikov, sta nadgradila objeta v isti postelji, kar je po mnenju komentatorke Sare Feher zapečatilo Suzanino vlogo favoritke.

Suzana Korošak ni čakala na svojih pet minut v bitki za srce Pabla Alejandra Gelba. Hitro je izkoristila svoj adut, znanje masaž, med katerimi sta se s strastnim nogometašem hitro zbližala. Po selitvi na posestvo Dušana Petriča sta že prvo noč zaspala objeta v isti postelji. Njegova bližina je bila zanjo pomirjujoča, njemu pa je ustrezala njena toplina.

Pablo in Suzana
Pablo in Suzana FOTO: POP TV

Komentatorji oddaje Ljubezen po domače na kavču so bili na dogajanje zelo pozorni. Patricija Harl in Sara Feher sta se strinjali, da sta oba izkoristila priložnost, in tudi Jure Struna ju je podpiral: "Če sta se ujela, zakaj pa ne?" Sara: "Suzana in Pablo sta se res zbližala ... Da sta skupaj spala, to je pa samo pika na i. In mislim, da je zapečatilo to, da je ona favoritka."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču bosta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

