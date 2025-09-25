Pablo in Suzana zaspala objeta in zadovoljna

Suzana Korošak ni čakala na svojih pet minut v bitki za srce Pabla Alejandra Gelba . Hitro je izkoristila svoj adut, znanje masaž, med katerimi sta se s strastnim nogometašem hitro zbližala. Po selitvi na posestvo Dušana Petriča sta že prvo noč zaspala objeta v isti postelji. Njegova bližina je bila zanjo pomirjujoča, njemu pa je ustrezala njena toplina.

Komentatorji oddaje Ljubezen po domače na kavču so bili na dogajanje zelo pozorni. Patricija Harl in Sara Feher sta se strinjali, da sta oba izkoristila priložnost, in tudi Jure Struna ju je podpiral: "Če sta se ujela, zakaj pa ne?" Sara: "Suzana in Pablo sta se res zbližala ... Da sta skupaj spala, to je pa samo pika na i. In mislim, da je zapečatilo to, da je ona favoritka."