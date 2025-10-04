Pablovo slovo od Oksane: Nisi iskala možnosti, trenutka

'Bo ostala, če jo bo privezal'

Irena je po sporu z Josipom Antolićem prišla do zaključka: "Jaz sem močna ženska, jaz sem dala marsikaj skozi ... Zdaj se bom spremenila jaz, ker se lahko samo jaz spremenim, on se ne bo. To sem že ugotovila. In me ne bo več prizadel." Skupaj z ostalimi kandidatkami je šla na jutranjo telovadbo, kjer pa so govorile o Josipu in dogodku v toplicah. Katico je zmotilo, ker se ni izkazal kot kavalir, ostale pa, da ne izpolnjuje svojih obljub. Katica: "Pri njem ne bo nobena ženska ostala. Jaz sem nad njegovim obnašanjem res malo razočarana." Joži: "Bo. Bo ostala, če jo bo privezal." Nada: "Žensko bo dobil, samo obdržal je ne bo ... On je dober človek drugače, samo ne zna." Niso pa vrgle puške v koruzo, odločile so, da ga bodo podučile na lep način. Sklenile so, da bodo naredile test: "Da bomo ugotovile, koliko kavalirja je postal, zdaj ko smo ga toliko pokritizirale."

Josipove dame so se na strateškem pomenku domislile kavalirskega testa. FOTO: POP TV

'Sedi tam, pa tiho bodi'

Josip je svoje dame peljal v svojo najljubšo restavracijo, ker jim je kavalirsko pridržal stole. Nato je Nadi na tla padla žlica, pa jo je šel iskat. Res pa je, da se je jezil, ker ji je žlico prej prinesel natakar. Joži je nato naredil solato in ji narezal meso. Dame so ga na koncu pohvalile, ker jim ni bilo treba kuhati in so resnično uživale v dobri hrani. Nakar se je razjezil, češ kako naj pa sam uživa doma: "Ker nič ne vem, če boste skuhale, ali ne." Ko je Ireno zanimalo, ali išče kuharico ali ljubezen, je povedal, da oboje: "Jaz sem se oženil z ženo, je vse delala." Pohvalil je jajca, ki mu jih je pripravila Katica, a je od nje pričakoval še golaž ali kaj podobnega, poleg tega se ostale kandidatke niso izkazale še z ničemer. Joži ga je spomnila, da je obljubljal, da bodo uživale. Bila je odločena, da ne bo kuhala ali pospravljala. Josip: "Zdaj pa mi povejte, kaj imam jaz od vas?" Ko ga je Joži še naprej provocirala, je bil že zelo jezen: "Sedi tam, pa tiho bodi!" A mu je Joži še naprej trmasto skakala v besedo. Josip: "Jaz sem prišel v šov, da bom dobil nekaj resnega, pa vidim, da ni nič." Dame so se ta dan ponovno posvetovale, a je samo Katica bila pripravljena kuhati. Katica: "Drugače so v redu punce, ampak to pot jih pa ne razumem."

Viktorija dočaka zmenek

Dejan Ponikvar je na zmenek odpeljal Viktorijo, ki se je za to priložnost lepo uredila. Junak je pohvalil njen trud in borbenost, njo pa je veselilo, ker si je vzel čas zanjo. Všeč ji je bilo tudi, ker je odkrit in se lahko z njim lepo pogovarja. Ko ga je kar naravnost vprašala, če se že kaj nagiba glede svoje odločitve, je tudi njej iskreno povedal, češ da je Patricija v prednosti. A Viktorija ni obupala, povedala mu je, da se ji zdi krasen fant, da ima lep nasmeh, še lepši pa je njegov karakter. Viktorija: "Si res poba na mestu." Na koncu sta se objela, Viktoriji pa se je objem zdel bolj zahvalen kot romantičen.

Dejan je isti dan vse kandidatke naložil na prikolico in jih odpeljal na tradicionalno bloško traktorsko veselico. Tam je plesal z vsemi svojimi dekleti, Patricija pa je upala: "Jaz samo čakam, da bo on kaj naredil, da bo rekel: "Zdaj pa imam jaz dosti, Patricija je moja." Samo to lahko samo sanjaš."

Maja nadoknadi zamujeno

Majo je zanimalo, če je med svojo odsotnostjo kaj zamudila. Vesna ji je razkrila, da je bilo dogajanje kar malce senzacionalno. Izvedela je, da sta Pablo Alejandro Gelb in Suzana spala v isti postelji. Maja se je spraševala, če se je morda že odločil zanjo. Spomnila se je, da sta se že med igro resnice objemala, pa tudi masaže ji niso dale miru. Ko so šli na koncert na gradu Snežnik, je sprejela Vesnin izziv in Pabla povabila na ples. Junak je užival med plesom, užival pa je tudi Dušan Petrič, potem ko je bil na vrsti še sam, pa čeprav ne zna plesati.

Dušan in Pablo se poslovita od Oksane

Ta dan sta morala Pablo in Dušan izločiti eno izmed kandidatk. Dušan je povedal, da mu je bilo druženje s tako toplimi osebami v neznansko čast. Dodal je, da je bila odločitev težka, sporočila pa sta jo po moško. V en glas sta povedala, da se poslavljata od Oksane. Kandidatke njuna odločitev ni presenetila. Oksana: "Onadva sta očitno taka, da potrebujeta, da po njiju nekdo skače. Jaz pač nisem takšen tip." Pablo je pojasnil, da se je držala zase, da jima ni pristopila in se z njima pogovarjala. Pablo: "Nisi iskala možnosti, trenutka. Na žalost pri nama tako ne gre." A je Oksana čutila, da bo izpadla, in napovedala je: "Se vidimo naslednjič."