Pajo je v hipu osvojil Darjino srce, zrasel je v pravega lepotca

Izbranci Darje Tomažin se na vse pretege trudijo dokazati in izkazati, da bi osvojili njeno srce. A če jim pri kmečkih opravilih to ne uspeva ravno najbolje, so tokrat vendarle zaigrali na pravo struno. Podeželsko junakinjo so presenetili s psičkom Pajom, pasme borderski ovčar oziroma škotski mejni ovčar.

Darja je povedala, da si je takšnega psička želela že dolgo, dočakala pa ga je prav v oddaji Ljubezen po domače. Paju je v hipu uspelo to, kar njenim izbrancem doslej še ni, osvojil je njeno srce.

Glede na to, kako velika ljubiteljica živali je Darja, Pajo ne bi mogel priti v bolj ljubeče domovanje. Tam ima tudi celo kopico živalskih prijateljev, od psov, konjev, pa vse do divjih gostov, za katere Darja skrbi, dokler jih ne spusti nazaj v naravo. To, da mu mora posvetiti veliko časa, saj potrebuje igro oziroma primerno zaposlitev, ni nobena težava zanjo.

In ker vam je v spominu ostal kot prisrčen mladiček, ob katerem se je podeželska junakinja povsem raznežila, je Pajo danes že mladenič in pravi lepotec. Glede na lastnosti pasme borderski ovčar pa je Darja dobila inteligentnega, pozornega, ljubečega in vdanega najboljšega prijatelja.