Par iz Ljubezni po domače hčerki nadel ime po grški boginji

Sentya in Matej, ki sta se spoznala v šovu Ljubezen po domače, sta se prejšnji teden razveselila drugega otroka. Na svet sta pozdravila deklico Irino Riano, ki sta jo poimenovala po grški boginji miru. O novorojenki, poteku nosečnosti in porodu je Sentya spregovorila za naš portal.

icon-expand Matej in Sentya sta se spoznala na šovu Ljubezen po domače. FOTO: osebni arhiv

Ob koncu pete sezone šova Ljubezen po domače sta Sentya Tia Awbell in Matej Rakovec presenetila z novico, da sta par. Pred kamero sta sicer hodila na zmenke z drugimi, a ko so te ugasnile, sta si začela dopisovati in zmenkovati. Postala sta par in se oktobra 2021 razveselila prve prve hčerke Aurore Riane, ki pa je pred kratkim dobila še sestrico Irino Riano.

Dobila sta še eno hčerko in tudi tej nadela prav posebno ime. Kako sta ga izbrala? Ima kakšen poseben pomen? Ime naše deklice je bilo res skrbno izbrano, čeprav sva čakala do zadnjih mesecev, saj sva želela, da ideja pride spontano na plan. Irina izvira iz grške antike – to je bila boginja miru –, korenine pa ima tudi v Rusiji. Pomeni mir, milino, spokojnost in svobodo. Njeno drugo ime Riana pa je po njeni starejši sestrici Aurori Riani. Kako se je na rojstvo sestrice odzvala prvorojenka? Zelo prisrčno. Ko sva Aurori povedala, da je to njena sestrica, je zagrabila posteljico, v kateri je ležala Irina, si jo povlekla k sebi, jo pobožala in ji dala poljubček. Kaj si je mislila, ko sva z Matejem rekla, da gre z nami domov, pa lahko samo ugibava. Kako je potekal porod? Je šlo vse gladko? Porod je potekal nenavadno hitro. Ker je bila Irina donošena do zadnjega dne, sem dobila v porodnišnici spodbujevalo, tako da je sam porod trajal manj kot eno uro. Vse je teklo gladko, celo tako zelo, da je Irina prišla na svet, še preden je Matej prišel do porodne sobe. Žal je porod za las zgrešil, vendar sem bila neznansko vesela, ko sem ga zagledala. Ves večer je ostal ob nama. Ob tem moram še dodati, da sem neizmerno hvaležna svojim najbližjim, družini in prijateljem za vso podporo in pomoč. Pohvalila bi tudi osebje v Zdravstvenem domu Kamnik in v ljubljanski porodnišnici, ki mi je pomagalo, da je na svet prišla še ena zdrava deklica. Njihova prijaznost in oskrba je res zlata vredna.

icon-expand Sentya: "Občutki, ki se mi te dni porajajo, so vezani na vse najlepše, kar se mi je zgodilo v zadnjih letih." FOTO: osebni arhiv

Med hčerkama ni velike razlike ... Sta ohranila vse njene obleke in stvari za drugega otroka? Razlika je res le dobro leto dni. Prednost je ta, da sta obe deklici, kar pomeni, da bomo veliko stvari, vključno z oblačili in ostalo opremo, lahko ponovno uporabili. Kakšna je bila sicer nosečnost? Si imela kakšne težave, je šlo gladko? Vsaka nosečnost je nekaj posebnega. To vedo in poznajo vse mame. Čeprav ni bilo vse lepo v tem obdobju, saj nam življenje prinaša številne izzive in preizkušnje, sem morala biti na čustveni ravni zelo močna in odločna. Hvala bogu pa sem že po naravi zelo pozitivna oseba, tako da sem stvari reševala sproti in po svojih najboljših močeh. Lahko rečem, da sem, odkar sem mama, karakterno postala ne samo bolj nežna in pozorna, ampak tudi samozavestna, borbena ter zaščitniška, predvsem do tistih, ki jih imam najraje.

Kako se počutiš sedaj, ko se je tvoja družina povečala? Občutki, ki se mi te dni porajajo, so vezani na samo srečo, na vse najlepše, kar se mi je zgodilo v zadnjih letih. Od samega začetka, ko sem se odločila za sodelovanje v oddaji Ljubezen po domače, do vzklitja Matejeve ljubezni, spoznavanja novih prijateljev, ustvarjanja družine in sodelovanja z izrednimi ljudmi, ki krojijo zgodbe in nam dajejo priložnost za lepše življenje, ljubezen in srečo, ki se lahko mimogrede zgodi.