Ljubezen po domače

Patricija Harl je sumila, da sta Dejan in Patricija postala starša

Velenje, 26. 12. 2025 11.04 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Patricija Harl

Komentatorko Patricijo Harl novica o tem, da sta Dejan Ponikvar in Patricija Salobir postala starša, ni presenetila. Njeno soimenjakinjo je izdalo lepo, ljubeče in čustveno voščilo ob prihodu njene prvorojenke.

Sedma sezona Ljubezni po domače se je zaključila pravljično. Skupaj z Dejanom Ponikvarjem in Patricijo Salobir, ki sta se našla pred kamerami, so se veselili tako gledalci kot tudi komentatorji Ljubezni po domače na kavču. Med njimi je bila Patricija Harl in zdelo se je, da smo takrat videli solzice, ki so ali so vsaj hotele priteči. Je to bilo zaradi lepe ljubezenske zgodbe med Dejanom in Patricijo, ker je bilo konec snemanja ali morda česa tretjega? Patricija: "Bila je mešanica več stvari. Sem kar 'zanesenjak za ljubezen' in res sem bila z vsem srcem vesela za Dejana in Patricijo. Še posebej Patricija mi je prirasla k srcu s svojo iskrenostjo in tisto prijazno energijo, ki jo ima. Obenem pa je bilo sodelovanje v Ljubezni po domače na kavču zame zelo lepa in prijetna izkušnja. Ko se takšne zgodbe in obdobja zaključujejo, je lahko malo bolj čustveno, jaz pa slabo skrivam take stvari (smeh)."

Dejanova in Patricijina zgodba še vedno traja in postala sta starša mali Hajdi. Tudi Patricija 's kavča' je letos postala mamica in se je s partnerjem razveselila hčerke. Komentatorka je razkrila, da je vesela novica ni presenetila. Patricija: "Jaz sem že sumila, da sta postala starša, ne vem točno, zakaj. Patricija mi je ob rojstvu moje hčerke tudi sama čestitala in vse to je napisala na tak lep, ljubeč in čustven način, ki ga definitivno lahko napiše samo starš, ki čuti takšno vrsto ljubezni."

Druge zgodbe se niso razpletle po pričakovanjih ali vsaj upanjih. Vsi sodelujoči kandidati in njihove izbranke ter izbranec so po koncu snemanja ostali samo prijatelji, tudi Josip Antolić in Katica Šermek, Pablo Alejandro Gelb in Maja Vozlič ter Sonja Hojnik in Branko Cvek. Ali jo je kdo izmed njih presenetil? Patricija odločno: "Ne! Mogoče malo Josip in Katica, pa še to bolj v nekem upanju, ker verjamem, da je v teh letih toliko težje najti koga. Preživeti ta leta v dvoje mora biti dosti lažje in lepše."

Ekipa Ljubezni po domače pa že išče nove kandidate in kandidatke. Tudi sama je sodelovala v šovu in bila na koncu izbranka Jureta Strune. Izkušnjo bi vsekakor priporočila tudi drugim. Patricija: "Ja, seveda! Če glavni cilj ni postati vplivnež ali vplivnica ali pa 'okusiti kanček prepoznavnosti'. Tega je precej, če pa greš v šov s srcem in realnimi pričakovanji, je to lahko super izkušnja. Nikoli ne veš, kakšna vez se bo spletla, lahko je ljubezenska ali pa samo prijateljska."

Patricija Harl
Patricija Harl
FOTO: POP TV

Gledalcem pa ob prihajajočih praznikih in novem letu sporoča: "Nisem tip človeka, ki bi oboževal praznike, zato bom manj 'pocukrano' rekla: vsem želim to, kar si želijo čez celo leto. Naj prijaznost in veselje ostaneta z njimi tudi po praznikih. In naj se spomnijo tudi na živali in ljudi, ki si sami ne morejo omogočiti, privoščiti osnovnih stvari niti v vsakdanjem življenju, in kupijo kakšno nepotrebno darilo manj."

Ljubezen po domače pa išče nove kandidatke in kandidate. Prijavite se in se pripravite na nepozabne dogodivščine in nova poznanstva. Morda bo med njimi vaša sorodna duša.

ljubezen po domače na kavču 2025 patricija harl

Katica Šermek: Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji

