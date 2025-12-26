Patricija Harl je sumila, da sta Dejan in Patricija postala starša

Sedma sezona Ljubezni po domače se je zaključila pravljično. Skupaj z Dejanom Ponikvarjem in Patricijo Salobir , ki sta se našla pred kamerami, so se veselili tako gledalci kot tudi komentatorji Ljubezni po domače na kavču . Med njimi je bila Patricija Harl in zdelo se je, da smo takrat videli solzice, ki so ali so vsaj hotele priteči. Je to bilo zaradi lepe ljubezenske zgodbe med Dejanom in Patricijo, ker je bilo konec snemanja ali morda česa tretjega? Patricija: " Bila je mešanica več stvari. Sem kar 'zanesenjak za ljubezen' in res sem bila z vsem srcem vesela za Dejana in Patricijo. Še posebej Patricija mi je prirasla k srcu s svojo iskrenostjo in tisto prijazno energijo, ki jo ima. Obenem pa je bilo sodelovanje v Ljubezni po domače na kavču zame zelo lepa in prijetna izkušnja. Ko se takšne zgodbe in obdobja zaključujejo, je lahko malo bolj čustveno, jaz pa slabo skrivam take stvari (smeh). "

Dejanova in Patricijina zgodba še vedno traja in postala sta starša mali Hajdi. Tudi Patricija 's kavča' je letos postala mamica in se je s partnerjem razveselila hčerke. Komentatorka je razkrila, da je vesela novica ni presenetila. Patricija: "Jaz sem že sumila, da sta postala starša, ne vem točno, zakaj. Patricija mi je ob rojstvu moje hčerke tudi sama čestitala in vse to je napisala na tak lep, ljubeč in čustven način, ki ga definitivno lahko napiše samo starš, ki čuti takšno vrsto ljubezni."

Druge zgodbe se niso razpletle po pričakovanjih ali vsaj upanjih. Vsi sodelujoči kandidati in njihove izbranke ter izbranec so po koncu snemanja ostali samo prijatelji, tudi Josip Antolić in Katica Šermek, Pablo Alejandro Gelb in Maja Vozlič ter Sonja Hojnik in Branko Cvek. Ali jo je kdo izmed njih presenetil? Patricija odločno: "Ne! Mogoče malo Josip in Katica, pa še to bolj v nekem upanju, ker verjamem, da je v teh letih toliko težje najti koga. Preživeti ta leta v dvoje mora biti dosti lažje in lepše."

Ekipa Ljubezni po domače pa že išče nove kandidate in kandidatke. Tudi sama je sodelovala v šovu in bila na koncu izbranka Jureta Strune. Izkušnjo bi vsekakor priporočila tudi drugim. Patricija: "Ja, seveda! Če glavni cilj ni postati vplivnež ali vplivnica ali pa 'okusiti kanček prepoznavnosti'. Tega je precej, če pa greš v šov s srcem in realnimi pričakovanji, je to lahko super izkušnja. Nikoli ne veš, kakšna vez se bo spletla, lahko je ljubezenska ali pa samo prijateljska."