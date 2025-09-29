Patricija Harl v veselem pričakovanju, odšteva dneve do poroda

Patricija Harl je prav med snemanjem Ljubezni po domače na kavču razkrila, da ima fanta. Čas je pokazal, da je zveza resna, kajti s Kristianom sta par še danes, sredi oktobra pa se bosta razveselila prihoda prvorojenke oziroma prvorojenca.

Preden je Patricija Harl sedla na komentatorski kavč, smo jo spoznali v Ljubezni po domače. Sprva se je potegovala za srce Jureta Novaka, a ko je postalo kristalno jasno, da bo njegova izbranka Lea Bertoncelj, se je preselila na ranč Jureta Strune. Kavboj jo je pritegnil na pikniku po hitrih zmenkih in ji ni šel iz glave. Prav njo je izbral za romantično potovanje, a ker sta bila oba izmučena zaradi snemanja in sta zaostajala pri delu, sta se oddaljila. Možnost, da bi postala par, se je obudila na snemanju zadnje oddaje, vendar sta ostala samo prijatelja. Še lepše prijateljstvo je zgradila s Saro Feher, ki je bila prav tako Juretova kandidatka in finalistka. V Ljubezni po domače na kavču tako dogajanje komentirajo trije prijatelji.

Patricija Harl skupaj s Saro Feher in Juretom Struno v Ljubezni po domače na kavču. FOTO: POP TV icon-expand

Pozorni gledalci se morda spomnijo, da je Patricija v eni izmed oddaj mimogrede omenila, da ima fanta. Patricija: "Spoznala sva se čisto tipično za današnji čas, preko Tinderja. In ni imel pojma, da sem bila v oddaji, pa je tudi ne želi videti (smeh)." Čas je pokazal, da je zveza resna, prav z omenjenim fantom sta par še danes. Glede na njuno srečo in zadovoljstvo bi lahko mirno rekli, da sta se našli sorodni duši. Patricija: "Kristian je res ena lepa duša in moja duša. Odnos je stekel hitro, pa hkrati čisto naravno in magično. Moja kužka sta ga takoj sprejela. Njegova družina in družba so pa tudi ekstra super. Dal mi je prostor, varnost in čas, da sem se malo 'odpočila' od življenja, zadihala in se postavila na noge. To je ta tip razmerja, ki ga želiš svojim najdražjim. Ne vem, popolno se ujemava, res se imava lepo. Brez drame. Ljubezen je tako ali tako povsem enostavna. Vsak, ki pravi, da ni, še ni našel svoje osebe."

Patricija odšteva dneve do veselega dogodka. FOTO: osebni arhiv icon-expand