Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef! Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Patricija Harl v veselem pričakovanju, odšteva dneve do poroda

Velenje, 29. 09. 2025 09.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Patricija Harl je prav med snemanjem Ljubezni po domače na kavču razkrila, da ima fanta. Čas je pokazal, da je zveza resna, kajti s Kristianom sta par še danes, sredi oktobra pa se bosta razveselila prihoda prvorojenke oziroma prvorojenca.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču bosta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Preden je Patricija Harl sedla na komentatorski kavč, smo jo spoznali v Ljubezni po domače. Sprva se je potegovala za srce Jureta Novaka, a ko je postalo kristalno jasno, da bo njegova izbranka Lea Bertoncelj, se je preselila na ranč Jureta Strune. Kavboj jo je pritegnil na pikniku po hitrih zmenkih in ji ni šel iz glave. Prav njo je izbral za romantično potovanje, a ker sta bila oba izmučena zaradi snemanja in sta zaostajala pri delu, sta se oddaljila. Možnost, da bi postala par, se je obudila na snemanju zadnje oddaje, vendar sta ostala samo prijatelja. Še lepše prijateljstvo je zgradila s Saro Feher, ki je bila prav tako Juretova kandidatka in finalistka. V Ljubezni po domače na kavču tako dogajanje komentirajo trije prijatelji.

Patricija Harl skupaj s Saro Feher in Juretom Struno v Ljubezni po domače na kavču.
Patricija Harl skupaj s Saro Feher in Juretom Struno v Ljubezni po domače na kavču. FOTO: POP TV

Pozorni gledalci se morda spomnijo, da je Patricija v eni izmed oddaj mimogrede omenila, da ima fanta. Patricija: "Spoznala sva se čisto tipično za današnji čas, preko Tinderja. In ni imel pojma, da sem bila v oddaji, pa je tudi ne želi videti (smeh)." Čas je pokazal, da je zveza resna, prav z omenjenim fantom sta par še danes. Glede na njuno srečo in zadovoljstvo bi lahko mirno rekli, da sta se našli sorodni duši. Patricija: "Kristian je res ena lepa duša in moja duša. Odnos je stekel hitro, pa hkrati čisto naravno in magično. Moja kužka sta ga takoj sprejela. Njegova družina in družba so pa tudi ekstra super. Dal mi je prostor, varnost in čas, da sem se malo 'odpočila' od življenja, zadihala in se postavila na noge. To je ta tip razmerja, ki ga želiš svojim najdražjim. Ne vem, popolno se ujemava, res se imava lepo. Brez drame. Ljubezen je tako ali tako povsem enostavna. Vsak, ki pravi, da ni, še ni našel svoje osebe."

Patricija odšteva dneve do veselega dogodka.
Patricija odšteva dneve do veselega dogodka. FOTO: osebni arhiv

In tako spontano, kot se je razvijal njun lep odnos, tako spontano je v njuno življenje prišla vesela novica. Patricija je namreč v veselem pričakovanju, prihoda prvorojenca oziroma prvorojenke pa se nadvse veseli: "Jaaa, kar mami bom! Rok imam v sredini oktobra, tako da še malo! Vsi se zelo veselimo. Res me zanima, katera dušica si je naju izbrala. Vem, da se bomo imeli super noro dobro." In doda: "Lahko rečem, da imam privilegij, da sem dosegla cilje glede zveze in družine." In če sodimo po njeni čuti za sočloveka, pa tudi živali, bo ta polna ljubezni in topline.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču bosta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače na kavču 2025 patricija harl kristian
Naslednji članek

Živa se je posvetila ustvarjanju pesmi, na svojega princa še čaka

SORODNI ČLANKI

Živa se je posvetila ustvarjanju pesmi, na svojega princa še čaka

Pablo in Suzana zaspala objeta in zadovoljna

Živa se je poslovila od Dejana: Nekako se počutim kot eno tretje kolo

Peter o svoji izkušnji z rakom: Velikokrat sem tudi zajokal

Mirko na zagovoru: Nisem tak, nisem ženskar

Jure: Če je Nataša kolikor toliko pametna, naj začne pakirati

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drugorazredni Turk
29. 09. 2025 10.50
Vecina vas tega ne ve, ampak ta slika nje na travniku, to zraven nje je bodoci očka.
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
29. 09. 2025 10.17
+4
Meni je pa nagravžno.Potetovirana ,gola nosečnica s čarovniškimi nohti.Si je ne predstavljam, ko skrbi za dojenčka.Nosecnice ,ohranite vsaj v tem času malo dostojanstva in ne kazite vsega.A mislite ,da no vasim otrokom prijetno ,ko bodo čez 10,15 let gledali vaše gole trebuhe in vse ostalo.
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256