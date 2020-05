Patricija iz Ljubezni po domače ničesar ne obžaluje: Srečna sem

Patricija Lovenjak se je gledalcem šova Ljubezen po domače vtisnila v spomin kot zgovorno in dobrosrčno dekle, ki je na koncu prepričalo tudi postavnega Gašperja Hafnerja. Kljub temu da se je njuna zgodba hitro zaključila, pa Patricija ničesar ne obžaluje. V času snemanja oddaje se je imela lepo in s tem, pravi, je bil njen namen dosežen.

Simpatična Korošica je povedala, da je bila izkušnja sodelovanja v šovu Ljubezen po domače nepozabna:"Na začetku se je bilo naporno privaditi na nov ritem in življenje pred kamerami, a za sodelovanje v oddaji mi nikakor ni žal."Za vedno bodo ostali spomini na dolge noči, ki so jih na domačiji Hafnerjevih prebedeli, čeprav so bili za okus nekaterih občasno malenkost preglasni: "Zelo rade smo se ob večerih pozabavale, zabava pa je včasih trajal tudi do druge ure zjutraj. Glasna dekleta smo na kmetijo vsekakor vnesla nemir."

icon-expand Patricija pravi, da je po koncu šova postala zelo prepoznavna. Ljudje so jo ustavljali na ulici, profile na družabnih omrežjih pa so preplavila sporočila ter prošnje za prijateljstvo. FOTO: Profimedia

Z nekaterimi dekleti je Patricija še zmeraj v stiku, sliši se z Ano ter Vildiano, pa tudi s Katarino, sestro nekdanjega snubca. Z Gašperjem nista več v stikih, 21-letnica poudarja, da ne ve, kaj se v njegovem življenju dogaja, saj se ne pogovarjata: "No, občasno dobim samo kakšno fotografijo telička," je razložila.S tem, kako so se stvari na koncu razpletle, je popolnoma zadovoljna in ničesar ne obžaluje:"Želela sem se samo imeti dobro, in to mi je tudi uspelo."

icon-expand Dekletom bi želela sporočiti, naj se v šov prijavijo in o odločitvi kaj preveč ne razmišljajo. Tudi, če se z Gašperjem na koncu ni izšlo, ni obžalovala ničesar. FOTO: POP TV

Rada bi spodbudila dekleta, da se na oddajo prijavijo, poudarja pa, da je zelo pomembno tudi to, da veš, po kaj si v šov prišel: "Odvisno kaj iščeš. Ali je to samo zabava ali morda kaj bolj resnega. Izgubiti nimaš kaj. Mogoče pa te na koncu doleti tudi ljubezen."Sama o svoji trenutni ljubezenski situaciji ne želi govoriti, so pa zelo zgovorne njene besede o trenutnem počutju:"Zelo, zelo sem srečna!"