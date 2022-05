Patricija: Jure si zasluži samo najboljše

Patricija Harl pravi, da sta se z Juretom Struno oddaljila zaradi službenih obveznosti. Na snemanju zadnje oddaje so se čustva spet obudila, a bo vesela tudi, če bo našel srečo s katerim drugim dekletom.

Patricijo Harl smo spoznali kot eno izmed kandidatk Jureta Novaka. A že na pikniku po hitrih zmenkih jo je pritegnil Jure Struna in ji ni šel iz glave. Potem ko je postalo kristalno jasno, da bo izbranka Jureta Novaka Lea Bertoncelj, se je Patricija preselila na ranč. Jure Novak jo je po njenem slovesu poklical, a pogovor ni minil v spravljivem duhu. In takšno je bilo tudi njuno zadnje srečanje. Patricija meni, da Jure Novak tudi takrat ni dojel njene plati zgodbe: “Jaz mu vsekakor nisem želela lagati ali kar koli, ampak če tako pogledamo, on bi mene praktično izkoristil, da bi ostala do konca, potem bi pa Leo izbral, samo da bi se imeli fino. Jaz sem poslušala svoje srce in mi ni žal. Upam, da bo fant postal malo bolj razumen.”

icon-expand Patricija: "Jaz sem poslušala svoje srce in mi ni žal." FOTO: POP TV

Patricija res nima razloga, da bi obžalovala svojo odločitev, kajti prav ona je najbolj sedla v srce Juretu Struni. Po romantičnem potovanju jo je povabil nazaj na svoj ranč, da bi se bolje spoznala. Na vprašanje, kaj jo je morda zmotilo, da so se njune poti potem razšle, pa odgovori: “Pa nič zares. Ampak oba sva bila prav izmučena od snemanja in zaostajala sva v delu. In moja šibka točka je to, da dam ljudi hitro na stran, ko sem okupirana.”

icon-expand Jure in Patricija na romantičnem izletu. FOTO: POP TV

Nato pa ju je Ljubezen po domače znova združila, srečala sta se na snemanju zadnje oddaje. Potem ko si je ogledala posnetke njune romance, je Patricijo stisnilo pri srcu. Povedala je, da si bo vzela čas za razmislek, in če ji ne bo dalo miru, bo Jureta poklicala. A jo je prijazni kavboj prehitel. Patricija razkrije: “Ja, z Juretom sva se še dobila, ampak mu dam tukaj točko, saj je on prvi stopil v stik.”

icon-expand Kaj bo prinesla prihodnost? FOTO: POP TV