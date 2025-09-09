Patricija v Dejanovem objemu: Gorim zraven tebe

Patricija si je priborila zmenek z Dejanom Ponikvarjem in je ob njem kar gorela. Nataša je svojim konkurentkam z zlato karto ukradla Mirka Kocjančiča, Katja pa je dan prej prišla k Petru Benediku. Sonjo Hojnik pa je na zmenku pozitivno presenetil Brane iz Ljubljane.

Dejan je dočakal svoja dekleta, Patricija je ob njem kar gorela

Dejan Ponikvar je na svoji kmetiji pričakoval vse štiri svoje snubke, saj mu ni bilo treba izločiti nobene. Njegova mama Nada je povedala: "Za Dejana si želim, da bi si našel pravo punco, in da bi bila pripravljena pomagati na kmetiji." Teja je prišla prva in je Dejanu pripravila presenečenje, da bi se mu prikupila. Z mamo in bratom so mu zapeli in zaigrali, prinesla je tudi pecivo. Upala je, da bosta nekaj časa sama, pa sta na kmetijo že prispeli Patricija in Viktorija. Mama Nada jim je zaupala, da Dejan še nobenega dekleta ni pripeljal domov. Bila je zadovoljna, ker so bila kar naenkrat pri njih tri čedna dekleta.

Dejan je trojico postavil pred prvi izziv na kmetiji, prebiranje krompirja. Gajbico je najhitreje izpraznila Patricija, ki si je priborila nov zmenek. Junak je na njem pričakoval še več iskric, ona pa vožnjo s štirikolesnikom, ki je ni dočakala. Zmenek je bil na odeji na travi s steklenico penine. Snubka je izzvala junaka z željo, da bi spletel kito iz njenih dolgih las. Povedala je, da poleg njega gori, in tudi on je znova čutil metuljčke. Stisnila sta se in objela, ona pa je bila povsem pomirjena, počutila se je varno in domače.

Katja je imela dan prednosti

Peter Benedik je prijatelju Eriku zaupal, da ga je Monika objela: "Pa sem jo kar nazaj, veš. Taka lepa, čedna deklica. Taka preprosta prijazna, navihana." Erik je povedal, da je Peter nagajiv in rad pogleda za dekleti. Erik: "Hitro se zaljubi, zna se tudi hitro obljubiti." Prva je prišla soseda Katja, saj si je priborila dan prednosti. Iskreno pa mu je povedala, da med učenjem ni imela časa premišljevati o njiju. Petru se to ni zdelo super, a jo je nekako razumel, obenem je cenil njeno iskrenost in direktnost.

Nataša je izkoristila zlato karto

Mirko Kocjančič je bil očaran, ko je zjutraj zagledal Natašo: "Kako je lepo videti eno lepo mlado žensko v moji kuhinji. Ni čudno, da so se vsi prejšnji kandidati zaljubili v tebe. Ampak so imeli razlog za to. Mogoče se bo še tretji kandidat zaljubil." Njo pa je motilo, ker ji je to že večkrat povedal. Kasneje so se znova lotili pinciranja krizantem in Mirko je napovedal, da si bo najboljša priborila zmenek. A je Nataša izkoristila zlato karto: "Jaz ne bi več delala. A se spomnita tega? Vedve bosta ostali tu." Mirko: "Komaj čakam, da grem na lepše." Navdušen je bil že, ko je zagledal lepo urejeno snubko, na veselje obeh pa sta se odpravila na morje. Ko jo je popeljal s svojo barko, pa ni bila najbolj navdušena, saj jo je morja in valov preveč strah. Poleg tega je, ko sta se želela vrniti na obalo, odpovedal motor. Kako se bo končala njuna morska dogodivščina?

Nataša je bila vsa prestrašena, ko je odpovedal motor. FOTO: POP TV icon-expand

Slavko je delal, Brane pa presenetil

Snubci Sonje Hojnik so opazili, da se Slavko zelo trudi z raznimi opravili, junakinjo pa ves čas sprašuje, če kaj potrebuje. Aleksander je bil samozavesten: "Ampak jaz se tega ne bojim, ker ni vse v delu, ampak je tudi kje drugje." Franc mu je navrgel, da je že kot 'gazda pri hiši', Slavko pa mu je odvrnil: "Borite se, fantje." Sonja se je res jezila na ostale snubce, ki so medtem sedeli in se pogovarjali, a si Brane tega ni vzel k srcu. Tudi kasneje si je dodelil vlogo nadzornika, medtem ko je Slavko raje delal. Zanalašč je tudi zlomil motiko, da bi Sonji dokazal, da je močan. Sonja je za zmenek izbrala Braneta. Kot je povedala, tako ali tako ni za nobeno delo, česar pa ostali niso vedeli in so se jezili. Brane se je izkazal kot uglajen gospod, in je Sonjo lepo sprejel. Povedala je, da je v redu možakar, resda mu delo ne leži, a je želela izvedeti več o njem. Njegova življenjska zgodba je ni pustila ravnodušne, uživala je v lepem pogovoru in mu priznala, da ima pri njej 'plus točke'.