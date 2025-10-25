Svetli način
Ljubezen po domače

Patricija prvič v vlogi mamice: Za hip se čas, svet ustavi

Velenje, 25. 10. 2025 09.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Su.S.
Komentarji
2

Patricija Harl, komentatorka Ljubezni po domače na kavču, je pred dnevi postala mamica. Ob podpori partnerja Kristiana in osebja porodnišnice Postojna je bil porod zanjo izjemno lepo doživetje, trenutek, ko je zagledala svojo prvorojenko, pa neopisljiv.

Patricija Harl, komentatorka Ljubezni po domače na kavču, je pred dnevi prevzela še eno, najlepšo življenjsko vlogo, postala je mamica. Ob strani ji je stal izbranec njenega srca in novopečeni očka Kristian. V svojem lepem razmerju, polnem podpore in razumevanja, sta spisala začetek novega, nepozabnega poglavja: "Ta trenutek, ko prvič zagledaš svojega otroka, je res nekaj neopisljivega. Vidiš otroka in partnerja, in za hip se čas, svet ustavi."

Patricija Harl, takrat še v veselem pričakovanju prihoda prvorojenke.
Patricija Harl, takrat še v veselem pričakovanju prihoda prvorojenke. FOTO: osebni arhiv

Da ji bo veseli dogodek ostal v najlepšem spominu v vseh pogledih, so poskrbeli v porodnišnici Postojna. Patricija: "Porod je bil zame res lepo doživetje – miren, čustven, precej hiter in brez zapletov. Sama izkušnja v porodnišnici Postojna je bila super – osebje, cimra, čistoča ... Vse je bilo res prijetno, za kar sem zelo hvaležna."

Patricija Harl in njena sreča
Patricija Harl in njena sreča FOTO: osebni arhiv

A najlepše je doma, od koder je s Slovenijo delila svojo srečo in s tem razveselila gledalce, ki so držali pesti, da bi se porod končal varno in brez zapletov. Patricija pravi, da v vlogi mamice uživa. Patricija: "Imam odlično podporo partnerja in čudovitega otroka. Skupaj uživamo, lovimo ritem in se veselimo vseh prihodnjih trenutkov, ki jih bomo preživeli skupaj."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače na kavču 2025 patricija harl
Naslednji članek

Manja je ponosna na Cecilio: Mami je vedno bila močna, iskrena in pristna

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

LeviTUMOR
25. 10. 2025 10.32
Skoda ker sta oba volilca gibanja sramote in tako bo tudi tamala zgleda končala. Nevedna, zmedena, prepletena iz levicarskimi lažmi in mavricami.
ODGOVORI
0 0
devlon
25. 10. 2025 10.11
umrla v nesreci al je samo barv za sliko zmanjkalo?
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
