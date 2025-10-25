Patricija prvič v vlogi mamice: Za hip se čas, svet ustavi

Patricija Harl , komentatorka Ljubezni po domače na kavču , je pred dnevi prevzela še eno, najlepšo življenjsko vlogo, postala je mamica. Ob strani ji je stal izbranec njenega srca in novopečeni očka Kristian . V svojem lepem razmerju, polnem podpore in razumevanja, sta spisala začetek novega, nepozabnega poglavja: " Ta trenutek, ko prvič zagledaš svojega otroka, je res nekaj neopisljivega. Vidiš otroka in partnerja, in za hip se čas, svet ustavi. "

Da ji bo veseli dogodek ostal v najlepšem spominu v vseh pogledih, so poskrbeli v porodnišnici Postojna. Patricija: " Porod je bil zame res lepo doživetje – miren, čustven, precej hiter in brez zapletov. Sama izkušnja v porodnišnici Postojna je bila super – osebje, cimra, čistoča ... Vse je bilo res prijetno, za kar sem zelo hvaležna. "

A najlepše je doma, od koder je s Slovenijo delila svojo srečo in s tem razveselila gledalce, ki so držali pesti, da bi se porod končal varno in brez zapletov. Patricija pravi, da v vlogi mamice uživa. Patricija: "Imam odlično podporo partnerja in čudovitega otroka. Skupaj uživamo, lovimo ritem in se veselimo vseh prihodnjih trenutkov, ki jih bomo preživeli skupaj."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.