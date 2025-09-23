Svetli način
Ljubezen po domače

Peter Benedik bo Nini odprl svoje srce, tekle bodo solze

Velenje, 23. 09. 2025 17.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
4

Peter Benedik bo Nini Radi razkril svojo življenjsko zgodbo, zaradi česar bo zmenek zanju zelo čustven. Sonjo Hojnik bo na zmenku s Silvom čakalo presenečenje, Mirko Kocjančič pa bo imel kup težav.

Peter Benedik je iz ure v uro bolj navdušen nad novo kandidatko Nino Radi. Da bi jo pritegnil, se bo na zmenku z njo odločil za velik korak. Peter: "Odprl ti bom moje srce." Razkril ji bo svojo zgodbo, ki je zelo podobna njeni, zato bodo tekle solze.

Silvo bo pred svojimi konkurenti naznanil: "Danes sem pa jaz Sonjo povabil in greva na lepše." Aleksander bo protestiral: "Ne verjamem, da je to pošteno." Silvo: "To je ples, to ni nič drugega, samo ples je to." A Sonjo bo čakalo presenečenje: "Ko vstopim v dvorano, pa naredim par korakov, zagledam Silva z rožo v ustih. Šok."

Sonjo čaka presenečenje
Sonjo čaka presenečenje FOTO: POP TV

Mirko Kocjančič pa bo imel težave, potem ko bo Nataša izvedela za pismo, ki mu ga je izročila Bojana. Nataša: "A si sprejel povabilo?" Mirko: "Ja, če je kandidatka, kaj pa naj drugega naredim?" Nataša bo osupla: "Res si ga sprejel?!" Mirko: "Romantično je, da greš na večerjo, recimo, nič drugega nisem mislil s tem."

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TITO50
23. 09. 2025 18.42
+1
Eni in isti že leta iščejo svoje ljubezni, po moje so slepi, da je ne najdejo.
ODGOVORI
1 0
Đokobatina
23. 09. 2025 18.18
Za zvekat lepo 😬🤢
ODGOVORI
0 0
4krogci
23. 09. 2025 18.07
+4
kaj temu ni jasno?? Kaj je ni gledu u prejsnem sovu, da s ezagledu u njo???
ODGOVORI
4 0
G. Papež
23. 09. 2025 18.31
+1
Tudi če ni gledal bi mu moralo že biti jasno.
ODGOVORI
1 0
