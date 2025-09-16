Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Peter bo odklonil poljub in Moniki zarezal v srce

Velenje, 16. 09. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Moniko bo zabolelo, ko bo Peter Benedik odklonil poljub in povedal, kakšne možnosti imata z Nino. Josip bo svoje dame presenetil z zvončkom, ki mu ga je podarila Joži, nato še s pravo veselico.

Monika bo izrazila željo, da bi se s Petrom Benedikom pogovorila na samem. Med pogovorom ga bo naravnost vprašala: "Kaj pa kak poljub?" Peter: "To pa na žalost ne." Kandidatka bo priznala, da jo to boli: "Definitivno bi rada več." Peter pa ji bo naravnost povedal, da imata z Nino enake možnosti.

Josip Antolić bo poln presenečenj. Najprej bo pri svojih damah preveril, ali so pripravljene na romantiko, pri tem pa bo uporabil zvonček, ki mu ga je na prvem zmenku podarila Joži. Slednja mu bo znova zagotovila: "Takoj ko boš pozvonil, priletim." Junak pa za svoje dame pripravlja tudi pravo veselico.

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Naslednji članek

Katja ni bila dolgo samska, našla je nekoga posebnega

SORODNI ČLANKI

Katja ni bila dolgo samska, našla je nekoga posebnega

Katja Pernuš je izstopila iz bitke za srce Petra Benedika

Brane v povsem drugi luči, za njim so težke življenjske preizkušnje

Monika o komuniciranju z dušami in angeli: Moj dar ni nekaj strašljivega

Želel se je postarati z ljubeznijo svojega življenja, a usoda je hotela drugače

Majda Vider: Po moje me je tista masaža pokopala

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256