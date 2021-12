Peter je po odhodu iz šova našel ljubezen, a to goji do nastopanja pred kamerami

Peter Novak in Denis Tajhman sta bila zadnja kandidata, ki sta izvedela za končno odločitev Metke Krajnc . Junakinja podeželja je izbrala slednjega, Jeseničan pa se je moral posloviti. Peter: “ Razočaran sploh nisem bil, razen v tem smislu, da nisem mogel biti v njeni prijetni družbi še na nagradnem izletu, saj sploh nisem pričakoval, da bom prišel do samega finala. Tudi glede na to, da nisem bil moški po njenih pričakovanjih oz. kakor si ga je želela v predstavitvenem videu. Zato tudi nisem imel upanja, da bi izbrala mene. Denis, s katerim sva na kmetiji Pr' Pehtot na Pernicah postala prava prijatelja, je bil od vsega začetka favorit, tako, da si nisem dajal nič lažnega upanja, da bi jaz osvojil Metko. ”

Ne samo o Denisu, tudi o junakinji podeželja ima Peter zelo lepo mnenje. Prizna, da mu je bila zelo všeč, in razkriva, da so si gledalci morda o njej ustvarili napačno mnenje. Peter: “Pri Metki mi je bila najbolj všeč njena osebnost. Je zelo prijetna sogovornica in tudi slučajno ni tako stroga, kot je mogoče delovala pred kamerami. Je simpatična, najbolj pa me je privlačil njen pogled, njene oči.”

Zaljubljenca sta šla na izlet, Peter pa novim življenjskim izzivom naproti. Sreče v ljubezni zaenkrat ni našel, a je v oddaji dobil lepo popotnico. Metka in njen brat, gospodar Janez sta ga namreč pohvalila, ker se nikoli ni branil dela, bil je ustrežljiv in ves čas nasmejan. Peter: “Sem večinoma nasmejan in ustrežljiv že po naravi, kar se pa tiče dela sem vedno rad pomagal. Tako mi tudi na kmetiji ni bilo problema pomagati mami pri pripravi zajtrka, pomiti posode, zakuriti v peči, nacepiti drv z električnim cepilcem in jih prinesti v kuhinjo do peči. Kako se cepi drva, mi je pokazala Metkina mama, brat pa mi je pomagal pri kurjenju v peči. Kmečkih opravil sicer nisem ravno vešč, če pa mi pokažejo, kako se jih opravi, jih potem po najboljših močeh tudi postorim.”