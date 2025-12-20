Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava

Peter Benedik je Ljubezen po domače pričel sila obetavno. Zdelo se je, da se bo njegova zgodba z Moniko Svetlin odvila tako kot pravljica Dejana Ponikvarja in Patricije Salobir. Do popolnega preobrata je prišlo, ko mu je pot prekrižala Nina Radi. Slednjo je tudi povabil na potovanje, a se v njej niso prebudila globlja čustva. Peter pravi, da zaradi tega ni bil pretirano razočaran: "Ker v tako kratkem času ne moreš ene osebe spoznati, če pogledamo realno." Sicer je na snemanju finalne oddaje še vedno govoril o upanju, da se bo med njim in Nino kaj spremenilo. Peter: "Upanje umre zadnje, nisem pa trdno upal, da se bo to zgodilo. Jaz sem to že vmes predelal, da je to prijateljstvo in to je to." Zato se ne strinja s komentatorji, da je bil slep zaradi ljubezni. Peter: "Ljubezen ne pride tako hitro. To je bila faza spoznavanja."
Na snemanju finalne oddaje se jima je pridružila tudi Monika. Pravi, da se je ob njenem prihodu in v njeni prisotnosti počutil normalno: "Prijateljstvo je še vseeno bilo. Jaz nimam proti nobenemu nič, jaz se z vsakim pogovarjam." Tako kot je še vedno v dobrem odnosu z Nino, ki pa je izjavila, da ga je poskušala prepričati, naj na izlet povabi Moniko, a tega ni želel. Peter razkrije: "To ni res. Jaz sem ji v hecu rekel: 'Ne, hvala.' Eno osebo na koncu moraš izbrati in jaz sem se odločil, tako kot sem se. Z Nino sva se najbolj povezala, oba imava isto preteklost, iste izkušnje v življenju. In s tako osebo se lahko najbolj sproščeno pogovarjam." Nakar doda: "Če bi bilo po moje, na koncu ne bi izbral nobene. Ker nobena ni bila tista prava."
Nina je bila kljub temu deležna kritik, češ da je razdrla potencialno zvezo. Peter: "Napadajo tudi mene, če tako pogledava. Kako sem lahko naredil kaj takega in podobno. Samo jaz stojim za svojimi odločitvami in takrat sem stal za tem. Da je razdrla potencialno zvezo? Ne, ni je. Ker nikoli ne veš, lahko bi bila, lahko pa ne."
Življenje je po koncu snemanja šlo naprej oziroma nazaj h konjem in službi. Peter je v oddaji povedal, da se bo najprej posvetil sebi, in tako je tudi bilo. Peter: "Posvetil sem se samemu sebi, malo sem spremenil razmišljanje glede vsega, da se nikoli več ne bi tako izpostavil." In doda: "Dejan je res dobil partnerko, tako kot se spodobi, in mu to privoščim. Eni so dobili take, drugi drugačne. Jaz sem najbolj srečen s konji in te osebe, ki so bile pri meni, nobena ni imela pojma o njih, niti se ni vsaj pozanimala glede tega." Ko pripomnimo, da je Monika kazala interes, odvrne: "Razlika je, da oseba kaže interes, ali pa je mogoče malenkost preveč vsiljiva."
Od konca snemanja je minilo že veliko časa. Pa je njegovo pot prekrižalo drugo dekle? Peter: "To pa ne bom rekel, ne ja, pa ne ne. To morate pa vi sami presoditi." Na vprašanje, ali je potemtakem med njima zapleteno oziroma v fazi dogovorov, pove: "Saj je vse v redu. Meni res ne godi ta pozornost, jaz sem kmečki človek." Zato je bilo sodelovanje v Ljubezni po domače izkušnja, ki je ne bi ponovil, pa čeprav je bila, kot pravi, dobra in zanimiva. Priložnost zato zgrabite drugi iskalci ljubezni, nenazadnje se vam lahko zgodi to, kar se je Dejanu Ponikvarju – glavni zadetek na ljubezenski loteriji.
Ljubezen po domače išče nove kandidatke in kandidate. Prijavite se in se pripravite na nepozabne dogodivščine in nova poznanstva. Morda bo med njimi vaša sorodna duša.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.