Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava

Peter Benedik je Ljubezen po domače pričel sila obetavno. Zdelo se je, da se bo njegova zgodba z Moniko Svetlin odvila tako kot pravljica Dejana Ponikvarja in Patricije Salobir . Do popolnega preobrata je prišlo, ko mu je pot prekrižala Nina Radi . Slednjo je tudi povabil na potovanje, a se v njej niso prebudila globlja čustva. Peter pravi, da zaradi tega ni bil pretirano razočaran: " Ker v tako kratkem času ne moreš ene osebe spoznati, če pogledamo realno. " Sicer je na snemanju finalne oddaje še vedno govoril o upanju, da se bo med njim in Nino kaj spremenilo. Peter: " Upanje umre zadnje, nisem pa trdno upal, da se bo to zgodilo. Jaz sem to že vmes predelal, da je to prijateljstvo in to je to. " Zato se ne strinja s komentatorji, da je bil slep zaradi ljubezni. Peter: " Ljubezen ne pride tako hitro. To je bila faza spoznavanja. "

Na snemanju finalne oddaje se jima je pridružila tudi Monika. Pravi, da se je ob njenem prihodu in v njeni prisotnosti počutil normalno: "Prijateljstvo je še vseeno bilo. Jaz nimam proti nobenemu nič, jaz se z vsakim pogovarjam." Tako kot je še vedno v dobrem odnosu z Nino, ki pa je izjavila, da ga je poskušala prepričati, naj na izlet povabi Moniko, a tega ni želel. Peter razkrije: "To ni res. Jaz sem ji v hecu rekel: 'Ne, hvala.' Eno osebo na koncu moraš izbrati in jaz sem se odločil, tako kot sem se. Z Nino sva se najbolj povezala, oba imava isto preteklost, iste izkušnje v življenju. In s tako osebo se lahko najbolj sproščeno pogovarjam." Nakar doda: "Če bi bilo po moje, na koncu ne bi izbral nobene. Ker nobena ni bila tista prava."

Nina je bila kljub temu deležna kritik, češ da je razdrla potencialno zvezo. Peter: "Napadajo tudi mene, če tako pogledava. Kako sem lahko naredil kaj takega in podobno. Samo jaz stojim za svojimi odločitvami in takrat sem stal za tem. Da je razdrla potencialno zvezo? Ne, ni je. Ker nikoli ne veš, lahko bi bila, lahko pa ne."

Življenje je po koncu snemanja šlo naprej oziroma nazaj h konjem in službi. Peter je v oddaji povedal, da se bo najprej posvetil sebi, in tako je tudi bilo. Peter: "Posvetil sem se samemu sebi, malo sem spremenil razmišljanje glede vsega, da se nikoli več ne bi tako izpostavil." In doda: "Dejan je res dobil partnerko, tako kot se spodobi, in mu to privoščim. Eni so dobili take, drugi drugačne. Jaz sem najbolj srečen s konji in te osebe, ki so bile pri meni, nobena ni imela pojma o njih, niti se ni vsaj pozanimala glede tega." Ko pripomnimo, da je Monika kazala interes, odvrne: "Razlika je, da oseba kaže interes, ali pa je mogoče malenkost preveč vsiljiva."