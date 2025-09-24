Svetli način
Peter o svoji izkušnji z rakom: Velikokrat sem tudi zajokal

Velenje, 24. 09. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 1 uro

Peter Benedik se je z rakom spopadel že ob vstopu v polnoletnost, kasneje se je zgodba ponovila, a je zmagal tudi v tej bitki. Pravi, da mu brez podpore družine, prijateljev in konjev ne bi uspelo.

Nina Radi odkrito govori o svoji izkušnji z rakom in tako je bilo tudi, ko je v Ljubezni po domače spoznala Petra Benedika. Zaupala mu je, da je doživela preporod in da so ji v življenju najbolj pomembni zdravje in bližnji. Peter je takrat namignil, da imata podobno življenjsko zgodbo, a svoje ni želel deliti, ker iz njega privabi močna čustva. Na zmenku pa se je odločil, da bo Nini le odprl svoje srce. Zaupal ji je: "12 let nazaj sem tudi jaz raka dal skozi. Sem imel operacije, kemoterapije, vse te stvari. Potem se je vse umirilo, je bil 8 let mir." Nato se je zgodba ponovila, imel je še več operacij in zmagal tudi v tej bitki.

Peter Benedik
Peter Benedik FOTO: POP TV

Peter je vesel, ker je še med živimi, hvaležen je tudi za podporo najbližjih. Peter: "Skozi to celotno bolezen mi je uspelo ob podpori družine, prijateljev in konjev. Velikokrat sem tudi zajokal, ko sem bil sam v hlevu. Pred konjema, obema. Tudi če je samo žival, tudi če ne zna govoriti, čutiš, da si tam, da sta zraven tebe. Če tega ne bi bilo, potem ne bi bili več tu." Nina je bila vesela, da se ji je junak odprl, hkrati pa žalostna, saj je prav dobro vedela, kaj vse je moral prestati. Nina: "Oba sva zelo velika borca, ceniva življenje, ceniva majhne stvari in se zavedava, kaj je tisto, kar v življenju res šteje."

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

