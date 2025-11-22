Svetli način
Ljubezen po domače

Peter sprva v oblakih, nato rahlo razočaran

Velenje, 22. 11. 2025 21.15 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
2

Nina Radi je sprejela vabilo Petra Benedika na romantično potovanje, a ga je v hotelu čakalo razočaranje. Josip Antolić je izbral Katico Šermek, finalista Sonje Hojnik pa sta Brane Cvek in Slavko Žulič.

Peter od veselja do rahlega razočaranja

Potem ko je Peter Benedik na romantično potovanje povabil Nino Radi, je lahko samo upal, da bo vabilo sprejela. Nina je povedala, da ji je težko, in dodala: "Sva se tudi z Moniko pogovarjali. Ne bo mi zamerila tega, tako da, ja, sprejmem." Petru je odleglo, z Nino sta si padla v dolg objem, ki je Moniko spomnil na njunega. Monika: "Bilo je kar boleče to gledati." Peter pa je bil presrečen: "To je bila res taka dobra izkušnja." Monika jima je zaželela srečo, pridružila se ji je tudi Viktorija.

Peter in Nina sta se odpravila na romantični izlet na Oktoberfest. Ko sta prispela v hotel, pa je bilo izbranki ob pogledu na eno posteljo v sobi neprijetno. Pred spanjem se je par odpravil v savno. Nina je premišljevala, kako naj Petru pove, da ne bosta spala skupaj, on pa je bil očaran nad izbranko: "Nina ima zelo lep nasmeh. Kot ena princeska je." Po razvajanju mu je le povedala: "Jaz še nisem pripravljena, da bi midva spala v isti postelji. Mogoče sem malo preveč tradicionalna ... Moram najprej osebo spoznati." Peter je njeno odločitev spoštoval, želel pa si je, da bi ostala z njim.

Josip izbere Katico

Josip Antolič je prvič v življenju prespal na ladji. Milena Pleško, strokovnjakinja za povezovanje samskih, je ocenila, da ima zaradi preteklih izkušenj ogromno strahov, zaradi česar ženskam težko pusti blizu. Josip ji je zaupal, da mu je bolj všeč Katica, a ga moti, ker se ni pripravljena preseliti k njemu. Milena: "Če je želja in interes, se najde neka pot." Josip je povedal, da je pripravljen na kompromise, da pa kavalirski triki zanj ne pridejo v poštev. Milena ga je opisala kot srčnega, razigarnega in veselega moškega. Milena: "In si res želim, da bi ženske to videle in prepoznale in bi potem našel svojo pravo ljubezen."

V nadaljevanju sta se na pomolu zbliževala in zabavala s Katico. Kandidatka je bila vesela, ker je sedel poleg nje in pustil, da ga močijo morski valovi, tudi s kremo za sončenje jo je namazal. Katica: "Za kavalirja se je pokazal, ja, sem vesela, lepo se je zraven mene usedel, tako da nekaj še bo iz tega." Zdelo se ji je, da se ji je odprl: "Če mi bo on ponudil roko in me potegnil k sebi na svoje srce, se bom jaz počutila zelo lepo." Ko pa je omenil poroko, mu je takoj dala vedeti, da je za to še prehitro. Josip se je kljub temu odločil, da bo podal svojo končno odločitev. Poslovil se je od Irene, s katero sta se dogovorila, da bosta po lepi izkušnji ostala prijatelja. Irena: "Veselega srca odhajam." Josip pa je Katici povedal: "Tebe sem izbral zdajle." Namenil ji je celo dva poljubčka. Katica: "Sem čutila njegovo toplino, sem čutila neko varnost, tako da mislim, da se je Josip prav odločil."

Sonja se poslovi od Franca in Ivana

Kandidati Sonje Hojnik so zasliševali Slavka, ki je bil dan poprej z njihovo damo na zmenku. Junakinjo pa je medtem s svojim prihodom presenetil Franc, ki je bil odsoten zaradi dela na svoji kmetiji. Franc: "Poslušaj, Sonja. Pa imaš ti kaj interesa do mojega telesa?" Sonja se mu je opravičila, češ da so njeni kandidati delali cel teden, on pa je prišel pozno, zato ne bi bilo pravično, da bi ga sprejela. Franc ni kar tako odnehal: "A se moram vreči na kolena?" Toda Sonja je bila odločena: "Ni šans, da se vrne na kmetijo. Dovolj imam teh dedov."

Kmalu zatem je Sonja na pijačo povabila Braneta in Slavka, ki jima je povedala, da sta finalista. Po Francu se je namreč poslovila tudi od Ivana. Slavko je bil presenečen in vesel, poudaril je, da se je za to resnično trudil. Braneta pa je zanimalo, zakaj je Ivana odslovila brez tradicionalnega posveta z njim. Zdelo se mu je, da je Slavko na trnih, slednji pa je bil prepričan, da bi bil bolj primeren zanjo. Koga bo povabila na romantično potovanje?

Sonja in njena finalista, Brane in Slavko
Sonja in njena finalista, Brane in Slavko FOTO: POP TV

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 peter benedik nina radi
Naslednji članek

Ali bo Nina Radi sprejela vabilo na romantično potovanje?

Drugorazredni Turk
22. 11. 2025 21.58
Kva ste tega perota nasral haha. Do zadnjga je verjel da je vse res 😅
Drugorazredni Turk
22. 11. 2025 21.54
Gledat Nino pa Petra in na drug stran Dejana in Patricijo. Ja k dan pa noč. Se vidi, da se je ena res prijavila ker je nekaj čutila, druga pa samo uslugo režiji dela in je še mene v zadrego spravljala situacija čez ekran. Ja Peter, tko zgleda zmenk z eno k nič ne čuti do tebe hehe. Ko so se kamere ugasnile si pa najbrž dobu SMS da to ni to 😄 če bi se Nina prijavila s kakimi metuljčki, neb tko cringe zgledu njun oktoberfest hehe.
