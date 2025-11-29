Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYO Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Petru bo srce pospešeno bilo, Sonja bo sprejela končno odločitev

Velenje, 29. 11. 2025 16.08 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Petru Benediku bo srce hitreje bilo za Nino Radi, ki pa bo ostala zadržana. Dva para bosta imela resne pogovore, Sonja Hojnik pa bo morala sprejeti končno odločitev.

Pari iz Ljubezni po domače s spoznavanjem nadaljujejo na romantičnih potovanjih. Peter Benedik se bo z Nino Radi še naprej mudil v Münchnu in priznal: "Ob Nini mi srček bije zelo pospešeno." To pa ne bo veljalo za njegovo izbranko, ki bo medtem premišljevala, ali do njega sploh kaj čuti.

Josip Antolić bo s Katico Šermek nadaljeval izlet na križarki, Dušan Petrič in Manuela Fittkau pa v Pulju. Mirko Kocjančič in njegova izbranka Nataša Masten se bosta odkrito pogovorila, kaj ju moti v njunem odnosu. Mirko: "Ena stvar me pa res zmoti in to je ena in edina." Resne pogovore bosta imela tudi Pablo Alejandro Gelb in Maja Vozlič, ki bosta uživala na Dunaju. Pablo: "Zakaj pa si ti mene izbrala?"

Koga bo izbrala Sonja Hojnik?
Koga bo izbrala Sonja Hojnik? FOTO: POP TV

Medtem ko bodo vsi ostali pari že uživali na romantičnih potovanjih, se bo morala Sonja Hojnik še odločiti, koga bo povabila na oddih. V bitki za njeno srce sta samo še Slavko Žulič in Brane Cvek. Tanja Postružnik Koren: "Prišel je trenutek odločitve. Koga vzameš s seboj, s kom odhajaš na izlet?" Kdo bo Sonjin izbranec?

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Naslednji članek

'Za njega bi morala biti ženska tiho, kuhati, pospravljati, zvečer pa biti mucka'

SORODNI ČLANKI

'Za njega bi morala biti ženska tiho, kuhati, pospravljati, zvečer pa biti mucka'

Franc o ljubezni: Če nimaš prave, bolje da nimaš nič

Monika je odšla z odprtim srcem, v življenju je obrnila nov list

Mija o dogajanju v šovu: To je zame tragedija

Zaljubljeni Dejan, ob Patriciji mu je pošteno vroče

Polona je bila priča lepi ljubezenski zgodbi, glede sebe ostaja skrivnostna

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385