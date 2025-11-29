Petru bo srce pospešeno bilo, Sonja bo sprejela končno odločitev

Pari iz Ljubezni po domače s spoznavanjem nadaljujejo na romantičnih potovanjih. Peter Benedik se bo z Nino Radi še naprej mudil v Münchnu in priznal: " Ob Nini mi srček bije zelo pospešeno. " To pa ne bo veljalo za njegovo izbranko, ki bo medtem premišljevala, ali do njega sploh kaj čuti.

Josip Antolić bo s Katico Šermek nadaljeval izlet na križarki, Dušan Petrič in Manuela Fittkau pa v Pulju. Mirko Kocjančič in njegova izbranka Nataša Masten se bosta odkrito pogovorila, kaj ju moti v njunem odnosu. Mirko: " Ena stvar me pa res zmoti in to je ena in edina. " Resne pogovore bosta imela tudi Pablo Alejandro Gelb in Maja Vozlič , ki bosta uživala na Dunaju. Pablo: " Zakaj pa si ti mene izbrala? "

Medtem ko bodo vsi ostali pari že uživali na romantičnih potovanjih, se bo morala Sonja Hojnik še odločiti, koga bo povabila na oddih. V bitki za njeno srce sta samo še Slavko Žulič in Brane Cvek. Tanja Postružnik Koren: "Prišel je trenutek odločitve. Koga vzameš s seboj, s kom odhajaš na izlet?" Kdo bo Sonjin izbranec?

