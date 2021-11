Tamara o Alenu: Če ga bo ona odslovila, lahko kar k meni pride

Med ogledom poroke sta Metka in Branko Cvek nazdravila s šampanjcem. Janez je namesto pijače potreboval objem, saj ga takšni trenutki ganejo. Alenka in Doroteja sta zaploskali in nista mogli zadržati solz, Gašper pa je razkril, da je bil na vseh porokah do trenutka privolitve že dobro pijan.

Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu vsak petek in soboto na POP TV. Vsako oddajo si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.